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Deniz kumu ve atık malzemelerle "gerçeklik havuzu" yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 12:11 | Son Güncelleme

Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri, yaklaşık 30 bin lira değerindeki "artırılmış gerçeklik havuzu"nu deniz kumu ve okuldaki atık malzemeleri kullanarak 950 liraya mal etti

Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğretmen ve öğrenciler, deniz kumu ve okuldaki atık malzemeleri kullanarak "artırılmış gerçeklik havuzu" tasarladı.

Bilim ve Sanat Merkezi'nde görev yapan coğrafya öğretmeni Kamil Özdemir ve bilgisayar öğretmeni Burhan Turgut, öğrencileriyle denizden velilerin getirdiği kum ve okulda atıl durumdaki elektronik malzemeleri kullanarak yaklaşık 30 bin lira olan "artırılmış gerçeklik havuzu"nu 950 liraya mal etti.

Artırılmış gerçeklik havuzu sayesinde coğrafya derslerinde konuların daha iyi öğrenilebilmesi için yükseltiler, renklerle uygulamalı olarak öğrencilere anlatılacak.

Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Atasever Yiğit, öğrencilere en iyi eğitimi vermek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Okulda bulunan malzemelerle artırılmış gerçeklik havuzu yapıldığını belirten Yiğit, "Maliyetin bu kadar az olmasının sebebi, kullanılan malzemeleri büyük oranda kendimizin bulmasıdır. Elimizde olmadığı için sadece birkaç parçayı aldık. Onun dışındaki malzemeleri kendimiz tedarik ettik." dedi.

Özdemir ise coğrafya derslerinde işledikleri yükselti konusunu proje sayesinde öğrencilerin daha iyi anladığını aktardı.

Projenin çok yararlı olduğunu dile getiren Özdemir, "Plato, ova ve dağları anlatmakta zorlanıyorduk. Tasarladığımız havuz sayesinde öğrenciler daha kısa sürede, kalıcı şekilde konuları öğrendi." ifadesini kulandı.

Turgut da okul müdürünün desteğiyle 3D derinlik ölçebilen kamera aldıklarını belirterek, "Havuz zaten okulumuzda vardı. Yaklaşık 30 bin lira değerindeki havuzu 950 liraya tamamlanmış olduk. Kastamonu'da ilk kez böyle bir proje hayat geçirilmiş oldu." diye konuştu.

Öğrencilerden Vildan Yağlıoğlu da havuz sayesinde konuları çok daha kolay öğrendiklerini vurgulayarak, "Normal okullarda oyun hamuruyla dağ tepe yapıyoruz ama burada gerçeğine yakın olanı var. Daha güzel ve anlaşılır oluyor. Kumla oynarken daha akılda kalıcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Artırılmış Gerçeklik Havuzu Bilim sanat merkezi KASTAMONU

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