Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğretmen ve öğrenciler, deniz kumu ve okuldaki atık malzemeleri kullanarak "artırılmış gerçeklik havuzu" tasarladı.

Bilim ve Sanat Merkezi'nde görev yapan coğrafya öğretmeni Kamil Özdemir ve bilgisayar öğretmeni Burhan Turgut, öğrencileriyle denizden velilerin getirdiği kum ve okulda atıl durumdaki elektronik malzemeleri kullanarak yaklaşık 30 bin lira olan "artırılmış gerçeklik havuzu"nu 950 liraya mal etti.

Artırılmış gerçeklik havuzu sayesinde coğrafya derslerinde konuların daha iyi öğrenilebilmesi için yükseltiler, renklerle uygulamalı olarak öğrencilere anlatılacak.

Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Atasever Yiğit, öğrencilere en iyi eğitimi vermek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Okulda bulunan malzemelerle artırılmış gerçeklik havuzu yapıldığını belirten Yiğit, "Maliyetin bu kadar az olmasının sebebi, kullanılan malzemeleri büyük oranda kendimizin bulmasıdır. Elimizde olmadığı için sadece birkaç parçayı aldık. Onun dışındaki malzemeleri kendimiz tedarik ettik." dedi.