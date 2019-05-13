Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen, Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı Doğu Akdeniz etabı devam ediyor. Tatbikatta belirlenen hedefler başarıyla imha edildi.

Deniz Kurdu Tatbikatı-2019 Akdeniz etabı devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen, Deniz Kurdu Tatbikatı-2019 kapsamında Doğu Akdeniz’de milli olarak üretilen Şimşek isimli, yüksek hızlı hava hedefine ile kasa uçakları tarafından çekilen hedeflere, fırkateynler, hücum botlar, korvetler ve karakol gemileri tarafından hava savunma atışları yapıldı. Tatbikatın izlendiği TCG Gelibolu fırkateyni tarafından ve diğer firkateynlerden yapılan atışlarla hedefler başarıyla imha edildi. Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt tatbikatın Doğu Akdeniz etabını izledi. Tatbikatta ayrıca denizaltı savunma harbi eğitimleri kapsamında fırkateylerler, helikopterler, deniz karakol uçakları tarafından eğitim sahasında bulunan denizaltı, senaryo gereğince baskı altına alındı ve denizaltı savunma harbi eğitimleri yapıldı. Tatbikatın akşam etabında Albatros isimli su üstü hedefine fırkateynler, korvetler ve hücum botlar tarafından atışlar yapılarak tatbikatın birinci günü tamamlanacak.