HABER

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 18:21 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen, Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı Doğu Akdeniz etabı devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen, Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı Doğu Akdeniz etabı devam ediyor. Tatbikatta belirlenen hedefler başarıyla imha edildi.

Deniz Kurdu Tatbikatı-2019 Akdeniz etabı devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen, Deniz Kurdu Tatbikatı-2019 kapsamında Doğu Akdeniz’de milli olarak üretilen Şimşek isimli, yüksek hızlı hava hedefine ile kasa uçakları tarafından çekilen hedeflere, fırkateynler, hücum botlar, korvetler ve karakol gemileri tarafından hava savunma atışları yapıldı. Tatbikatın izlendiği TCG Gelibolu fırkateyni tarafından ve diğer firkateynlerden yapılan atışlarla hedefler başarıyla imha edildi. Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt tatbikatın Doğu Akdeniz etabını izledi. Tatbikatta ayrıca denizaltı savunma harbi eğitimleri kapsamında fırkateylerler, helikopterler, deniz karakol uçakları tarafından eğitim sahasında bulunan denizaltı, senaryo gereğince baskı altına alındı ve denizaltı savunma harbi eğitimleri yapıldı. Tatbikatın akşam etabında Albatros isimli su üstü hedefine fırkateynler, korvetler ve hücum botlar tarafından atışlar yapılarak tatbikatın birinci günü tamamlanacak.

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Elazığ'da şehit asker için tören

Elazığ'da şehit asker için tören

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.