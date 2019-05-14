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DENİZ KURDU-2019 TATBİKATINDA HEDEFLER VURULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 09:56 | Son Güncelleme

DENİZ Kurdu-2019 tatbikatının ikinci gününde savaş gemilerinden belirlenen hedeflere kara bombardımanı atışları yapılırken, tam isabet sağlandı.

DENİZ Kurdu-2019 tatbikatının ikinci gününde savaş gemilerinden belirlenen hedeflere kara bombardımanı atışları yapılırken, tam isabet sağlandı.
Savaş gemileri gece boyunca seyrederek Çanakkale Boğazı’nı geçip atış eğitim sahasına intikal etti. Saros Körfezi'nde bulunan Büyükada'ya firkateynler, hücumbotlar ve korvetlerinden kara bombardıman atışları yapıldı. 10 kilometre uzaklıkta Büyükada da bulunan 40 metre yarı çaplı 2 farklı hedefe 10 adet salvo top atışı yapıldı. Tam isabet eden hedefler imha edildi. Tatbikat kapsamında gün boyunca su üstü ve kara hedeflerine yönelik top atışları icra edilecek. Ayrıca savaş gemileri tarafından manevra eğitimleri
yapılacak.

Görüntü dökümü
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-Bombardıman atışları
-Savaş gemisi içindeki hedef belirleme çalışmaları
-Gemi kontrol merkezinden detaylar
-Gemilerden detay
HABER-KAMERA: Ergün AYAZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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