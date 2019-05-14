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Deniz Kurdu-2019 tatbikatında top atışları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 10:14 | Son Güncelleme

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatları arasında yer alan “Deniz Kurdu-2019” tatbikatında gemilerden Saros Körfezi’nde bulunan en büyük adaya top atışları yapıldı.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de düzenlenecek Deniz Kurdu-2019 tatbikatı, dün sabah saatlerinden gemilerin demir alması ile başladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatları arasında yer alan “Deniz Kurdu-2019” tatbikatında gemilerden Saros Körfezi’nde bulunan en büyük adaya top atışları yapıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de düzenlenecek Deniz Kurdu-2019 tatbikatı, dün sabah saatlerinden gemilerin demir alması ile başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatları arasında olma özelliği taşıyan tatbikat kapsamında Karadeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Erdek, Foça, Aksaz, Mersin ve İskenderun’dan hareket eden ve 131 gemi, 57 uçak, 33 helikopter ve 25 bin 900 personelin görev yaptığı tatbikatın ilk gününde senaryo gereği savaş gemilerine saldıran terörist botlarının püskürtüldü. Gerçek savaş sahnesini aratmayan anların yaşandığı tatbikatın 2. gününde de Gölcük’ten açılan gemiler, Kuzey Ege’de bulunan Saros Körfezi’ne ulaştı.

İlk atışlarda hedefler başarılı bir şekilde vuruldu
TCG Turgutreis, TCG Burgazada, TCG Yıldırım, TCG Salihreis, TCG Bartın, CG Bafra, TCG Büyükada isimli gemiler, sabah saatlerinde ulaştıkları Saros Körfezi’nde tatbikata helikopter iniş ve kalkışı ile top atışı eğitimleri ile devam etti. Körfezde nizami bir sıralamaya giren gemilerde bölgede bulunan en büyük adaya top atışları yapıldı. Adalarda işaretlenen noktalara yapılan ilk atışlar başarılı bir şekilde tamamlandı. Gün boyu devam edecek olan atışlar kapsamında milli ve yerli silahlar ile SİHA’lar da kullanılacak. ASELSAN’dan gemilere gelen mühendis ve teknisyenler tarafından kontrol edilecek olan ASELSAN tarafından tatbikat ve atış eğitimlerinde su üstü hedefi olarak kullanılmak üzere geliştirilen, çeşitli taktiksel hareketleri ve süratli asimetrik tehditleri taklit edebilen Yüksek Sür’atli İnsansız Su Üstü Hedef Ailesi üyesi Albatros botları ile eğitimler yapılacak.

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