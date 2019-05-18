HABER

Deniz Kurdu Tatbikatı'nda 6'ncı güne girildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 11:57 | Son Güncelleme

DENİZ Kurdu Tatbikatı'nda, senaryo gereği Türkiye'den deprem felaketi geçiren Haki ülkesine(Hatay/İskenderun) insani yardım ve arama kurtarma ekiplerini ulaştıracak olan askeri gemi, söz konusu bölgedeki limana doğru yola çıktı.

Deniz Kurdu Tatbikatı'nda 6'ncı güne girildi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - DENİZ Kurdu Tatbikatı'nda, senaryo gereği Türkiye'den deprem felaketi geçiren Haki ülkesine(Hatay/İskenderun) insani yardım ve arama kurtarma ekiplerini ulaştıracak olan askeri gemi, söz konusu bölgedeki limana doğru yola çıktı.
13 Mayıs'ta başlayan Deniz Kurdu Tatbikatı, 6'ncı gününe girdi. Tatbikatın Mersin ayağında uygulanan senaryo gereği; Haki ülkesinde 17 Mayıs'ta meydana gelen ve Türkiye'de de hissedilen şiddetli deprem sonrasında Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nca bu ülkeye yardım gönderilmesi ve arama-kurtarma faaliyetlerine destek olunması, yardımların da deniz yolu ile gönderilmesi kararlaştırıldı.
Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca TCG İskenderun gemisi görevlendirildi. Gemi bugün Uluslararası Mersin Limanı'na yanaştı.
Hazır bulunan Sağlık Bakanlığı ambulansları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Türk Kızılayı'na ait mobil mutfak ve ikram araçları, geminin baş tarafındaki kapaktan garaja giriş yaptı. Toplam 10 aracın ardından arama kurtarma ekipleri de gemideki yerlerini aldı. Gemi hazırlıkların tamamlanmasının ardından Haki ülkeye doğru yola çıktı.
Söz konusu limana ulaşılması ile araçlar ve 45 personelin tahliye işlemlerine başlanacak. Arama kurtarma faaliyetleri ile insani yardımların startı verilecek.
Tatbikatın bu bölümünde; Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Türk Kızılayı ile birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın birlikte çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destekleme kabiliyetlerinin etkinlikle icrası amaçlanıyor.

FOTOĞRAFLI

Deniz Kurdu Tatbikatı'nda 6'ncı güne girildiDeniz Kurdu Tatbikatı'nda 6'ncı güne girildiDeniz Kurdu Tatbikatı'nda 6'ncı güne girildiDeniz Kurdu Tatbikatı'nda 6'ncı güne girildi

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonuÇanakkale’de uyuşturucu operasyonu
Kafes cinayetinde yaralanan oğul: Ellerimi kaldırdım, bacaklarıma ateş ettiKafes cinayetinde yaralanan oğul: Ellerimi kaldırdım, bacaklarıma ateş etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.