Deniz Kurdu Tatbikatı'nda 6'ncı güne girildi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - DENİZ Kurdu Tatbikatı'nda, senaryo gereği Türkiye'den deprem felaketi geçiren Haki ülkesine(Hatay/İskenderun) insani yardım ve arama kurtarma ekiplerini ulaştıracak olan askeri gemi, söz konusu bölgedeki limana doğru yola çıktı.

13 Mayıs'ta başlayan Deniz Kurdu Tatbikatı, 6'ncı gününe girdi. Tatbikatın Mersin ayağında uygulanan senaryo gereği; Haki ülkesinde 17 Mayıs'ta meydana gelen ve Türkiye'de de hissedilen şiddetli deprem sonrasında Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nca bu ülkeye yardım gönderilmesi ve arama-kurtarma faaliyetlerine destek olunması, yardımların da deniz yolu ile gönderilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca TCG İskenderun gemisi görevlendirildi. Gemi bugün Uluslararası Mersin Limanı'na yanaştı.

Hazır bulunan Sağlık Bakanlığı ambulansları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Türk Kızılayı'na ait mobil mutfak ve ikram araçları, geminin baş tarafındaki kapaktan garaja giriş yaptı. Toplam 10 aracın ardından arama kurtarma ekipleri de gemideki yerlerini aldı. Gemi hazırlıkların tamamlanmasının ardından Haki ülkeye doğru yola çıktı.

Söz konusu limana ulaşılması ile araçlar ve 45 personelin tahliye işlemlerine başlanacak. Arama kurtarma faaliyetleri ile insani yardımların startı verilecek.

Tatbikatın bu bölümünde; Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Türk Kızılayı ile birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın birlikte çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destekleme kabiliyetlerinin etkinlikle icrası amaçlanıyor.