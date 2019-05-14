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Deniz Kurdu tatbikatında yunus balıkları, savaş gemileri ile yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 14:33 | Son Güncelleme

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatları arasında yer alan “Deniz Kurdu-2019” tatbikatı devam ederken, yunus balıkları seyir halinde olan T.C.G.

Deniz Kurdu tatbikatında yunus balıkları, savaş gemileri ile yarıştı

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatları arasında yer alan “Deniz Kurdu-2019” tatbikatı devam ederken, yunus balıkları seyir halinde olan T.C.G. Turgutreis Gemisi ile yarıştı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de düzenlenen Deniz Kurdu-2019 tatbikatı devam ediyor. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen top atışları ile gerçekleri aratmayan anlara sahne olan tatbikatta, gemiler atış sonrasında su üstü atışları için tekrar seyre çıktı. Yunus balıkları da seyir halinde olan T.C.G. Turgutreis Gemisi’ne eşlik ederek, gemi ile yarıştı. Ara ara su üstüne çıkan yunuslar, renkli görüntülere sahne oldu.

Deniz Kurdu tatbikatında yunus balıkları, savaş gemileri ile yarıştı

Deniz Kurdu tatbikatında yunus balıkları, savaş gemileri ile yarıştı

Deniz Kurdu tatbikatında yunus balıkları, savaş gemileri ile yarıştı

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