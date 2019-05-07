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"Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 17:51 | Son Güncelleme

Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışının 100. yılı onuruna düzenlenen ralli kapsamında İstanbul'dan yelkenli yatları ile yola çıkan grup Zonguldak'a geldi

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışının 100. yılı onuruna düzenlenen "Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi" kapsamında İstanbul'dan yelkenli yatları ile yola çıkan grup Zonguldak'ın Ereğli ilçesine ulaştı.

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'na demirleyen yelkenli yatlarla ilçeye gelen grup, mitolojide, "insanın doğaya karşı yenilmez, dayanma ve saldırma gücünü simgeleyen" Herkül'ün efsanevi altın postunu aramak üzere yola çıkan gemilerle geldiği Ereğli'de, Argolis Kralı Eurystheus'un kendisine verdiği 12 görevden sonuncusunu yerine getirmede faydalandığı Cehennemağzı Mağaraları'nda, Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bandosu ve öğrencileri tarafından karşılandı.

Daha sonra Erdemir Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin hazırladığı müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı rehberliğinde, bu tarihi seyrin içinde bulunmak isteyen yelkenci, yatçı grubun ilçeye gelmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

İstanbul'dan çıkan grubun 19 Mayıs sabahı Samsun'a intikal edeceğini aktaran Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Onlara özenmemek elde değil. Bu seyrin bir tekrarı ancak 100 yıl sonra gerçekleşebilir. Tarihe iz bırakıyorlar. Başta Ereğli Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanımız Halil Posbıyık ve şehrin ileri gelenleri olmak üzere grubu ilçemizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Yolları, bahtları açık olsun. 19 Mayıs sabahı bizim de kalplerimizi o teknelerinde götürsünler, Samsun'a ayak basarken bizi de oraya taşısınlar istiyorum. Denizcilerin de dediği gibi, 'Rüzgarınız kolayına, rüzgarınız sakin olsun.' Şu anda burada 15 teknemiz var, 2 tekne daha gelecek. İlk grup olarak 17 tekne Samsun'a ilerlemekte ama 19'u sabahı Samsun'da 50'nin üzerinde tekne faaliyete katılacak."

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Bölge Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi Ereğli Zonguldak

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