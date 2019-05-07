Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışının 100. yılı onuruna düzenlenen "Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi" kapsamında İstanbul'dan yelkenli yatları ile yola çıkan grup Zonguldak'ın Ereğli ilçesine ulaştı.

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'na demirleyen yelkenli yatlarla ilçeye gelen grup, mitolojide, "insanın doğaya karşı yenilmez, dayanma ve saldırma gücünü simgeleyen" Herkül'ün efsanevi altın postunu aramak üzere yola çıkan gemilerle geldiği Ereğli'de, Argolis Kralı Eurystheus'un kendisine verdiği 12 görevden sonuncusunu yerine getirmede faydalandığı Cehennemağzı Mağaraları'nda, Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bandosu ve öğrencileri tarafından karşılandı.

Daha sonra Erdemir Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin hazırladığı müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı rehberliğinde, bu tarihi seyrin içinde bulunmak isteyen yelkenci, yatçı grubun ilçeye gelmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.