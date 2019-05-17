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Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:00 | Son Güncelleme

Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı onuruna düzenlenen "Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi" kapsamında İstanbul'dan 17 yelkenli yat ile denize açılan ikinci grup, Kastamonu'nun İnebolu ilçesine ulaştı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışının 100. yılı onuruna düzenlenen "Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi" kapsamında İstanbul'dan yelkenli yatları ile denize açılan ikinci grup, İnebolu'ya geldi.

Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi kapsamında İnebolu Limanı'na demirleyen 8 yelkenli yat, güzel bir görüntü oluşturdu.

Ralliye katılan Çetin Kolukısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grup olarak 2012 yılından beri "Rota Ata" adıyla 19 Mayıs'ta Samsun'a gittiklerini söyledi.

Bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sponsorluğunda diğer gruplarla "Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi" adıyla yola çıktıklarını belirten Kolukısa, "2012'de başlatmıştık projeyi. Her yıl Ata'mızın rotasından Bandırma Vapuru'nun rotasından Samsun'a gidiyoruz." dedi.

İstanbul'dan 12 Mayıs'ta yola çıktıklarını, 5 günde İnebolu'ya ulaştıklarını anlatan Kolukısa, "Bu yıl 100. yıl anma etkinliklerinde hem Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) hem Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) hem de Rota Ata Grubu olarak biz varız. Bugün burada 8 tekne olarak varız. Bir teknemiz önden gitti. Geçen günlerde de 17-18 tekne gelmişti. Sanıyorum toplamda Samsun'da 50 civarında tekne olacağız." diye konuştu.

İnebolu'da Türk Ocağı binası ile Kent Müzesi'ni ziyaret ettiklerini dile getiren Kolukısa, 19 Mayıs'ta Samsun'daki kutlamalara katılacaklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi İnebolu Limanı Samsun

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