Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada 6'sı muvazzaf 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Macron, işsiz olduğunu söyleyen genci böyle azarladı!
‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'
Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra herkes Suriye’yi terk etsin
Mahalleliden 'fuhuş' eylemi
ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor
Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum