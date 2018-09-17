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Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada 6'sı muvazzaf 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 09:44 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada 6'sı muvazzaf 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


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