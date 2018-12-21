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Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal, Çanakkale’de SİHA’ları denetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 10:12 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Havalimanı’nda konuşlandırılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 5 adet Silahlı İnsansız Hava Aracı(SİHA) ve Bayraktar TB2 SİHA sistemi, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından denetlendi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal, Çanakkale’de SİHA’ları denetledi

Mujstafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Havalimanı’nda konuşlandırılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 5 adet Silahlı İnsansız Hava Aracı(SİHA) ve Bayraktar TB2 SİHA sistemi, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından denetlendi.

Baykar Makine tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 Tipi 5 adet SİHA bir hafta önce Çanakkale Havalimanı’nda konuşlandırıldı. SİHA'ların geçtiğimiz günlerde ilk test uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından dün Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Çanakkale Havalimanı'nda konuşlu SİHA'lar ile TB2 SİHA sistemini denetledi.

Denetlemenin ardından Baykar Makine'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, Çanakkale’de geçtiğimiz hafta Deniz Kuvvetleri’ne teslimatını gerçekleştirdiğimiz Bayraktar TB2 SİHA sistemini denetleyen Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’a ve Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu’na teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Kuzey Ege Denizi’nde görev yapacak olan Deniz Kuvvetleri bünyesindeki SİHA'lar, bölgede göçmenlerin kaçak geçişleri başta olmak üzere, kaçak avlanma gibi olaylara karşı kullanılacak.

FOTOĞRAFLI

Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal, Çanakkale’de SİHA’ları denetledi

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