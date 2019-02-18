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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 59 göçmeni Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 18:57 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Ayvalık açıklarında tespit edilen göçmen botundaki 59 kişiyi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Karşıyaka karakol gemisi tarafından, 18 Şubat 2019’da Ayvalık açıklarında tespit edilen düzensiz göçmen botundaki 59 kişi (14’ü kadın, 34’ü çocuk) Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına güvenli şekilde teslim edilmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ayvalık açıklarında tespit edilen göçmen botundaki 59 kişiyi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Karşıyaka karakol gemisi tarafından, 18 Şubat 2019’da Ayvalık açıklarında tespit edilen düzensiz göçmen botundaki 59 kişi (14’ü kadın, 34’ü çocuk) Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına güvenli şekilde teslim edilmiştir" denildi.

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