Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'ndan ‘Gaziler Günü’ konseri

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, ‘19 Eylül Gaziler Günü’ münasebetiyle Ankara’da konser verdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, ‘19 Eylül Gaziler Günü’ nedeniyle Ankara’daki bir alışveriş merkezinde konser verdi. Konser, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Bando Binbaşı İlker Özöztürk, 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ile gazi ünvanı verildiğini ve o tarihten bu yana 19 Eylül’ün Gaziler Günü olarak kutlandığını söyledi. Özöztürk, ‘’Biz bu topraklarda şuan nefes alıyor ve yaşıyorsak bunları gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz’’ dedi.

AVM Müdürü Pınar Kaya ise Gaziler Günü’nün çok önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, "Bizde ordumuzla, Deniz Kuvvetleri Bandosu ile bu güzel günü kutluyoruz ve buna da ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Halkımızla beraber bu güzel güne hep beraber eşlik ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

