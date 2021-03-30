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  4. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı operasyonunda 15 kişi itirafçı oldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı operasyonunda 15 kişi itirafçı oldu

30.03.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 15’i itirafçı oldu.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 9’u subay ve astsubay, 30’u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 1’i mahrem sorumlu olmak üzere 40 şüpheli hakkında 5 Mart’ta gözaltı kararı vermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 15’i itirafçı oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 9’u subay ve astsubay, 30’u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 1’i mahrem sorumlu olmak üzere 40 şüpheli hakkında 5 Mart’ta gözaltı kararı vermişti. Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 34’ü gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden 15’inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmak istedikleri öğrenildi. Şüphelilerin, bu kapsamda örgüte ilişkin bilgiler verdiği ve örgütle bağlantısını bildikleri 116 kişiyi teşhis ettikleri belirtildi.
Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, itirafçı olmak isteyen 15 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, diğer 19 şüpheli tutuklandı.

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