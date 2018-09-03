HABER

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 09:34 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında biri binbaşı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 8'i aktif görevde 9 zanlı gözaltına alındı

Ankara merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile kontörlü ve ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatları tespit edilen biri binbaşı ve 12'si astsubay olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerden 8'inin aktif görevde olduğu, firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

PARTNERÇiftçilerin kabusu geri döndü! Şimdi de...Çiftçilerin kabusu geri döndü! Şimdi de...
Sığınma evinde baygın bulunan minik Derya'dan acı haber Sığınma evinde baygın bulunan minik Derya'dan acı haber 
Üniversite sınavlarıyla ilgili olay yaratacak iddia: Tercih listesinde olmayan bölümü kazandıÜniversite sınavlarıyla ilgili olay yaratacak iddia: Tercih listesinde olmayan bölümü kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü mahrem imam

En Çok Okunan Haberler

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İmamların maaşına haciz koydurdu! Akılalmaz yöntem

İmamların maaşına haciz koydurdu! Akılalmaz yöntem

Peugeot 308’in üretimi durdu

Peugeot 308’in üretimi durdu

MİT ve polisten sınırda operasyon! Yunanistan'a kaçarken yakalandı

MİT ve polisten sınırda operasyon! Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Üniversite sınavlarıyla ilgili olay yaratacak iddia: Tercih listesinde olmayan bölümü kazandı

Üniversite sınavlarıyla ilgili olay yaratacak iddia: Tercih listesinde olmayan bölümü kazandı

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.