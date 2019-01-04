Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 10'u aktif görevde olan 35 astsubay gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 10'u aktif görevde, diğerleri hakkında daha önce idari işlem yapılan 35 astsubayın, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları' ve örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri saptandı. FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun hala aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma kapsamında idari işlem uygulandığı belirtildi.

