Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı ile 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan bazı askerlerin, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından 'periyodik arama' sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı ile 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Bazıları gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun aktif görevde olduğu, diğer şüpheliler hakkında ise soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi. Gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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