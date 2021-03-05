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  4. Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 40 gözaltı kararı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 40 gözaltı kararı

05.03.2021 09:37 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 9’u subay/astsubay, 30’u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ve 1 mahrem sorumlu olmak üzere 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan 9’u subay/astsubay, 30’u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 1’i askeri öğrenci sorumlusu ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 40 şüphelinin Ankara merkezli 7 ilde 05.03.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir” denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 9’u subay/astsubay, 30’u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ve 1 mahrem sorumlu olmak üzere 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan 9’u subay/astsubay, 30’u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 1’i askeri öğrenci sorumlusu ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 40 şüphelinin Ankara merkezli 7 ilde 05.03.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir” denildi.

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