HABER

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tunceli için hediye tekne

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait olan ve bir dönem devletin üst kademesinin kullandığı 'Goncagül' adlı tekne, Tunceli Valiliği'ne hediye edildi.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait olan ve bir dönem devletin üst kademesinin kullandığı 'Goncagül' adlı tekne, Tunceli Valiliği'ne hediye edildi.

Cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bakanlar tarafından kullanılan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın teknesi 'Goncagül', Tunceli Valiliği'ne hediye edildi. Teknenin teslimatı için Millet Bahçesi'nde tören düzenlendi. Törene Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Vali Sonel, 'Goncagül' teknesinin, kentin turizmi için kullanılacağını söyledi. Sonel, "Kahraman güvenlik güçlerimizin teröristlere karşı yaptığı başarılı mücadele sonucunda Tunceli'miz artık huzur ve turizm şehri oldu. Daha önceden gondollarımız, sürat teknelerimiz, gezi teknelerimiz, su jetimiz vardı. Bugün de ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mız 'Goncagül' adlı bu tekneyi Tunceli'ye armağan etti. Tunceli turizmine hizmet edecek bu güzel ve tarihi 'Goncagül' teknemizin ayrı bir anlamı var. Teknemizi Gölcük Tersane Komutanlığı'mızdan arkadaşlarımız özel olarak getirdiler. Hakikaten emek verdiler. 'Goncagül'ü buraya naklettiler. 'Goncagül', vaktinde fırkateynlerden üst düzey komutanlarımızı, sayın cumhurbaşkanlarımızı, başbakanlarımızı, bakanlarımızı, komutanlarımızı fırkateynlerden alıp gezdiren, ağırlayan manevi bir özelliği var. İnşallah 'Goncagül' bundan sonra Tunceli'de yöre insanımıza, Tunceli'ye gezmeye gelen misafirlerimize hizmet verecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Tuncay Sonel ve beraberindekiler, Munzur Nehri'nde tekne turu yaptı.

PARTNERİbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!İbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!
Ordu'da çilek hasadına başlandıOrdu'da çilek hasadına başlandı
Susurluk'ta korkunç olay! Balık tutmaya gitti, bu halde bulunduSusurluk'ta korkunç olay! Balık tutmaya gitti, bu halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Ünlü oyuncu dar elbisesi yüzünden bayıldı

Ünlü oyuncu dar elbisesi yüzünden bayıldı

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yavru köpekle otobüse bindi, sosyal medyada olay yarattı

Sosyal medyayı sallayan görüntü: Yavru köpekle otobüse binince...

Susurluk'ta korkunç olay! Balık tutmaya gitti, bu halde bulundu

Susurluk'ta korkunç olay! Balık tutmaya gitti, bu halde bulundu

Son dakika! Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri tutuklandı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri tutuklandı

Karadenizli kardeşler 'yürüyen serender' yaptı

Karadenizli kardeşler 'yürüyen serender' yaptı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.