Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı’nın Ataması Tartışma Yarattı

‘‘Halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Kurmay Başkanlığını yürüten Tümamiral Cihat Yaycı'nın bu konuda hazırladığı raporlar, haritalar, yazdığı makaleler ve kitaplar ortadadır. Dönemin Libya Devlet Başkanı Kaddafi ile bu meseleyi harita üzerinde konuşmuş, kendisiyle anlayış birliğine varmıştık. Ülkemizin Libya'ya bakan kara bölümü ile Libya'nın ülkemize bakan kara bölümü arasındaki deniz yetki alanı çakışması uluslararası mevzuata ve uygulamalara göre bize bu hakkı veriyor. Bölgedeki karışıklıklar sebebiyle mutabakat metninin hukuki zemine taşınması biraz gecikti.’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 22 Aralık 2019’da Gölcük Tersanesi’nde Piri Reis denizaltısının denize indirme töreninde yaptığı konuşmada kendisinin bu süreçteki rolünün altını çizmişti:

Yaycı, kamuoyunda Türkiye’nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya’da Trablus'taki Feyyaz Sarraj hükümetiyle imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması’nın da hazırlayıcılarından biri olarak biliniyordu.

15 Temmuz Darbesi sonrası en gözde amiral ve generalleri arasında bulunan Tümamiral Yaycı, Türkiye’nin değişen Doğu Akdeniz stratejisinin mimarı olarak gösteriliyordu.

Tümamiral Yaycı’nın son bir yılda yazdığı üç kitap, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları'ndan çıkan ‘‘Sorular ve Cevaplarla Münhasır Ekonomik Bölge’’, ASAM Yayınları’nın bastığı ‘‘Libya Türkiye’nin Denizden Komşudur’’ ve Kırmızı Kedi’nin yayınladığı ‘‘Doğu Akdeniz’in Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye’’ bir süredir tartışılan ‘‘Mavi Vatan’’ stratejisinin ana hatlarını ortaya koyuyordu.

Emekli Tümamiral Gürdeniz: ‘‘Yaz Şurası'na iki ay kala Kurmay Başkanı’nın bir oldu bittiyle görevden alınması yanlış’’

Bugüne kadar Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı’nı yürüten Tümamiral Yaycı’nın da benimsediği ‘‘Mavi Vatan’’ fikrinin isim babası Balyoz Davası’nda tutuklandıktan sonra emekli edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Eski Plan ve Prensipler Başkanı Tümamiral Cem Gürdeniz’di.

Bu atama sonrası Aydınlık gazetesine açıklamalarda bulunan Gürdeniz, ‘‘2020 Yaz Şurası'na iki ay kalan bir dönemde, Libya’da ve Doğu Akdeniz’de son derece önemli gelişmelerin yaşandığı bir konjonktürde Doğu Akdeniz’deki öncü ve en önemli dış politika unsuru olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en üst seviye icra makamı Kurmay Başkanı’nın bir hafta sonu oldu bittisi ile görevden alınması son derece yanlıştır. Kaldı ki bu gelişmenin kısa bir süre önce firari FETÖ elemanlarının sosyal medya hesaplarından ‘Önemli bir Amiral Görevden Alınacak’ mesajı ile duyurulması daha da vahimdir. Bu karar, ayrıca onaylanmadan önce Deniz Kuvvetleri Komutanı'na danışılmadan alındı ise daha da ciddi bir yanlıştır’’ dedi.