Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı’nın Ataması Tartışma Yarattı

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, bugün yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ‘‘Genelkurmay Başkanı emrine’’ atandı.
15 Temmuz Darbesi sonrası en gözde amiral ve generalleri arasında bulunan Tümamiral Yaycı, Türkiye’nin değişen Doğu Akdeniz stratejisinin mimarı olarak gösteriliyordu.
Yaycı, kamuoyunda Türkiye’nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya’da Trablus'taki Feyyaz Sarraj hükümetiyle imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması’nın da hazırlayıcılarından biri olarak biliniyordu.
Erdoğan, Tümamiral Yaycı’yı referans göstermişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 22 Aralık 2019’da Gölcük Tersanesi’nde Piri Reis denizaltısının denize indirme töreninde yaptığı konuşmada kendisinin bu süreçteki rolünün altını çizmişti:
‘‘Halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Kurmay Başkanlığını yürüten Tümamiral Cihat Yaycı'nın bu konuda hazırladığı raporlar, haritalar, yazdığı makaleler ve kitaplar ortadadır. Dönemin Libya Devlet Başkanı Kaddafi ile bu meseleyi harita üzerinde konuşmuş, kendisiyle anlayış birliğine varmıştık. Ülkemizin Libya'ya bakan kara bölümü ile Libya'nın ülkemize bakan kara bölümü arasındaki deniz yetki alanı çakışması uluslararası mevzuata ve uygulamalara göre bize bu hakkı veriyor. Bölgedeki karışıklıklar sebebiyle mutabakat metninin hukuki zemine taşınması biraz gecikti.’’
Tümamiral Yaycı’nın son bir yılda yazdığı üç kitap, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları'ndan çıkan ‘‘Sorular ve Cevaplarla Münhasır Ekonomik Bölge’’, ASAM Yayınları’nın bastığı ‘‘Libya Türkiye’nin Denizden Komşudur’’ ve Kırmızı Kedi’nin yayınladığı ‘‘Doğu Akdeniz’in Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye’’ bir süredir tartışılan ‘‘Mavi Vatan’’ stratejisinin ana hatlarını ortaya koyuyordu.
Emekli Tümamiral Gürdeniz: ‘‘Yaz Şurası'na iki ay kala Kurmay Başkanı’nın bir oldu bittiyle görevden alınması yanlış’’
Bugüne kadar Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı’nı yürüten Tümamiral Yaycı’nın da benimsediği ‘‘Mavi Vatan’’ fikrinin isim babası Balyoz Davası’nda tutuklandıktan sonra emekli edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Eski Plan ve Prensipler Başkanı Tümamiral Cem Gürdeniz’di.
Bu atama sonrası Aydınlık gazetesine açıklamalarda bulunan Gürdeniz, ‘‘2020 Yaz Şurası'na iki ay kalan bir dönemde, Libya’da ve Doğu Akdeniz’de son derece önemli gelişmelerin yaşandığı bir konjonktürde Doğu Akdeniz’deki öncü ve en önemli dış politika unsuru olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en üst seviye icra makamı Kurmay Başkanı’nın bir hafta sonu oldu bittisi ile görevden alınması son derece yanlıştır. Kaldı ki bu gelişmenin kısa bir süre önce firari FETÖ elemanlarının sosyal medya hesaplarından ‘Önemli bir Amiral Görevden Alınacak’ mesajı ile duyurulması daha da vahimdir. Bu karar, ayrıca onaylanmadan önce Deniz Kuvvetleri Komutanı'na danışılmadan alındı ise daha da ciddi bir yanlıştır’’ dedi.
Emekli Albay Üçok: ‘‘Deniz Kuvvetleri Komutanı, kararnameden haberdar değildi’’
Yaycı’nın görev değişikliği ilgili en iddialı ifadelerin sahibi ise Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok oldu.
Üçok, Odatv internet sitesinde yayınlanan yazısında bu kararnameden Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın bilgisinin olmadığını ve ‘‘TSK içerisindeki FETÖ yapılanmasının ortaya çıkartılmasında en büyük katkıyı veren, tamamen bilimsel ve somut verilere göre çalışan FETÖMETRE uygulamasını bulduğunu söylediği Yaycı’dan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın hoşlanmadığını'' iddia etti.
Emekli Hakim Albay, ‘‘ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tümamiral Cihat Yaycı’dan hiç hoşlanmaz. O kadar hoşlanmaz ki, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı tarafından Saray’da yapılan ve Tümamiral Yaycı’nın mimarı olduğu Libya Deniz Anlaşması'yla ilgili konferansa bizzat İbrahim Kalın tarafından konuşmacı olarak davet edildiği halde, Bakan Akar konferansa katılmasına izin vermedi. Yerine konuyla doğrudan alakası olmayan başka bir amiral görevlendirildi. Hatırlayın, geçtiğimiz yıl herkesin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı olarak terfi edeceğine kesin gözüyle baktığı Tümamiral Yaycı terfi ettirilmedi. Diğer yandan öylesine acı bir durum ki, kararnameden Deniz Kuvvetleri Komutanı haberdar dahi edilmedi. Hepimiz gibi Tümamiral Cihat Yaycı’nın görevden alındığından kararname yayınlandıktan sonra haberdar oldu. Ben Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın yerine olsam bir dakika durmaz istifa ederim’’ dedi.
Yaycı'ya yakın bir kaynaksa, Tümamiral'in bu zamanda istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.
Emekli Hakim Albay’ın bir başka iddiasına göre de, Yaycı’nın görevden alınmasına neden olay, torpidolarda kullanılacak tel ihalesini kazanan firmanın teslim etmek istediği malzemeyi ihale şartnamesine uygun olmadığı gerekçesiyle teslim almaması. Üstelik müteahhit firmanın buna itirazıyla başlayan soruşturma iki ay içinde sonlanmazsa TSK Personel Kanunu’na göre, Yaycı’nın terfi alması mümkün değil.
Tümamiral Yaycı’nın hazırlattığı FETÖMETRE ile 3 bin 934 personel kamu görevinden çıkarıldı
Üçok’un da atıfta bulunduğu FETÖMETRE’nin patenti de, tıpkı Türkiye’nin yeni Doğu Akdeniz stratejisi gibi Tümamiral Yaycı’ya ait.
Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, dün Hürriyet’te yayınlanan ‘‘FETÖ tasfiye mi ediliyor, tavsiye mi ediyor’’ başlıklı yazısında FETÖMETRE dolayısıyla sosyal medyadan yapılan algı operasyonlarıyla Yaycı ve ekibinin hedefe konduğunu yazdı.
Şener, yazısında ‘‘TSK içinde sayıları iyice azalmış olan FETÖ temizliği yapanlarla özel olarak uğraşıyorlar, bazılarını savcılığa şikayet eden bile var. Hedef alınanların başına elbette Tümamiral Cihat Yaycı’yı ve ekibini koyuyorlar. Sebebi, FETÖMETRE. 78 temel ve 273 alt kriterden oluşan ve kamuoyunda FETÖMETRE uygulaması olarak bilinen kriterlerle Deniz Kuvvetleri’nden bugüne kadar 3 bin 934 personel kamu görevinden çıkarıldı. İtirafçıların verdiği ifadeler ile 700’ün üzerinde sivil mahrem imam tespit edildi. FETÖMETRE’nin sonuçlarının sağlıklı olup olmadığını örneklendireyim: Ankesör soruşturmaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2 bin 780 kişi hakkında adli işlem yapıldı. İşlem yapılan 2 bin 780 kişinin yüzde 94’ü, yani 2 bin 620’si daha önce FETÖMETRE ile tespit edilen ve haklarında işlem yapılan kişilerdi. İşte bu yüzden FETÖ’cüler Cihat Yaycı’yı ve FETÖMETRE’yi hedef alıyorlar’’ dedi.
Son 3 yılda 3 önemli komutan pasif görevlere atandı
15 Temmuz Darbe Girişimi’nin bastırılmasında rol oynayan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Fırat Kalkanı Harekatı’nı yönettikten sonra 2017 yılında pasif bir görev olan Çanakkale’deki 2. Kolordu Komutanlığı’na atanmıştı.
Bir yıl sonra Zeytindalı Harekatı’nı yöneten 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel yine pasif bir görev olan Genelkurmay Denetim ve Değerlendirme Başkanlığı’nda görevlendirilmişti.
En son olarak da geçtiğimiz yıl terfi alması beklenmesine rağmen bu beklenti gerçekleşmeyen Tümamiral Cihat Yaycı, Genelkurmay Başkanı emrine atandı.
2016 yılındaki Yüksek Askeri Şura’da korgeneral olan Aksakallı ile aynı yıl tümamiral olan Yaycı’nın bu yıl terfi senesi. Gözler bu yaşananlardan sonra Yüksek Askeri Şura’da olacak.