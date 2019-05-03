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Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Komutanlığı'nda 82 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

  Ankara'da, terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan 62'si muvazzaf 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da, terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan 62'si muvazzaf 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan, ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 29 deniz astsubay ile 53 jandarma astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 62'sinin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında ise soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.

Başsavcılıktan yapılan diğer açıklamada ise FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 8'inin yakalandığı belirtildi.

ANKARA, (DHA)-

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