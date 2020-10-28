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Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığında FETÖ’den 31 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 09:01 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki “mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki “mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Örgütle bağlantısı tespit edilen 1’i emekli, 2’si daha önce ihraç edilmiş olan 3 albay, halen aktif olarak görevde olan 3 binbaşı, halen aktif olarak görevde olan 1 yüzbaşı, 1’i halen aktif olarak görevde, 4’ü daha önce ihraç edilmiş olan 5 üsteğmen, 7’si halen aktif olarak görevde, 6’sı daha önce ihraç edilmiş olan 13 astsubay, halen aktif olarak görevde olan 1 uzman ve 5 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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