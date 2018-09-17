Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik'te FETÖ operasyonu

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda, 6'sı aktif görevde 10 asker ile 12 mahrem imam olmak üzere, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ/PDY üyelerinin itirafları ve teşhisleri sonucu Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevle 6'sı aktif görevde bir yarbay, 2 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 4 astsubay tespit edildi. İtirafçıların beyanları ve yapılan teknik takip sonucu ayrıca 12 mahrem imamın da kimlikleri belirlendi. Savcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanması için, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara ve 12 ilde operasyon başlatıldı.

