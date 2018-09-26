"Deniz Kuvvetlerimiz dünya barışına katkı sağlamaktadır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin asli unsurlarından biri olan Deniz Kuvvetlerimiz ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan kahraman personeliyle 'Mavi Vatanımız' olan denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar uzanan denizlerde üstlendiği görevlerle dünya barışına katkı sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bugün Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferi ve dünya tarihinin de en önemli deniz savaşlarından biri olan Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıl dönümü ve denizcilerin Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gurur ve heyecanının yaşandığını belirten Akar, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının 27 Eylül 1538'de kazandığı bu zaferin Türk denizcilerinin başarısını tarihin müstesna sayfalarına altın harflerle yazdırdığını ifade etti.