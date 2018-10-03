Deniz Kuvvetlerinden öğrenci alımı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Deniz Harp Okulu 3 ve 4'üncü sınıflarına öğrenci alımlarına ilişkin video hazırlandı.

Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetlerince Deniz Harp Okulu 3 ve 4'üncü sınıflarına öğrenci alımlarına ilişkin hazırlanan videoda, kara, hava, deniz ve denizaltında yapılan tatbikatlardan görüntülere yer verildi.

Aday öğrencileri "Seni bekliyoruz ve bu yolculuğa sen de katıl" sloganıyla çağıran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, öğrencilere, milli ve yerli teknoloji altyapısıyla yurt dışı ve yurt içi merkezli eğitimler verecek.

Başvurular, 1-19 Kasım tarihlerinde "www.msb.gov.tr" adresinden ve e-Devlet'ten yapılabilecek.

Aday öğrenciler, alım şartlarına yine aynı adresten ulaşabilecek.

