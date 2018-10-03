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Deniz Kuvvetlerinden öğrenci alımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:05 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, Deniz Harp Okulu 3 ve 4'üncü sınıflara öğrenci alımlarına ilişkin hazırlanan videoda, kara, hava, deniz ve denizaltında yapılan tatbikatlardan görüntülere yer verildi - Aday öğrencileri "Seni bekliyoruz ve bu yolculuğa sen de katıl" sloganıyla çağıran Deniz Kuvvetleri, öğrencilere yurt dışı ve yurt içi merkezli eğitimler verecek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Deniz Harp Okulu 3 ve 4'üncü sınıflarına öğrenci alımlarına ilişkin video hazırlandı.

Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetlerince Deniz Harp Okulu 3 ve 4'üncü sınıflarına öğrenci alımlarına ilişkin hazırlanan videoda, kara, hava, deniz ve denizaltında yapılan tatbikatlardan görüntülere yer verildi.

Aday öğrencileri "Seni bekliyoruz ve bu yolculuğa sen de katıl" sloganıyla çağıran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, öğrencilere, milli ve yerli teknoloji altyapısıyla yurt dışı ve yurt içi merkezli eğitimler verecek.

Başvurular, 1-19 Kasım tarihlerinde "www.msb.gov.tr" adresinden ve e-Devlet'ten yapılabilecek.

Aday öğrenciler, alım şartlarına yine aynı adresten ulaşabilecek.

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Deniz Harp Okulu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı öğrenci alımları

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