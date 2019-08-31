Deniz Kuvvetleri'ne 390 genç subay katıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra törende konuşan Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, “Bir topluluğun gücü, o topluluğu oluşturan bireylerin paylaştıkları ortak değerlere olan bağlılığı ile ölçülür. Eğer paylaşacak değerler yoksa, insanlar birbirlerine aldırmazlar. Birbirlerinin sorun ve dertlerine kayıtsız kalırlar. Ortak değerlere bağlılık ve bu değerlerin herkes tarafından paylaşılması kuvvetli bir kurum kültürü ve aidiyet duygusu ile gerçekleşir. İşte bizler de bu süreçte değerlerini paylaşan kuvvetli bir aidiyet duygusu ve değerlere sahip deniz subayları yetiştirdik. 'Anavatanda güvende olmak için denizlerde güçlü olmak, tüm dünyada söz sahibi olmak için tüm denizlerde var olmak' sloganı ile dünyanın tüm denizlerinde bayrağımızı dalgalandıran gemilerimizde görev yapmak üzere yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz, omuzlarına yüklenen sorumlulukların üstesinden gelebilecek komutanlık, liderlik ve yöneticilik becerileri gelişmiş iyi birer deniz subayı olarak mezun olmaktadır. Yürekleri deniz ve yurt sevgisi ile dolu genç teğmenlerimizin vatanımızın, milletimizin bölünmezliği ve bekası ile Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerinin korunması için verilecek her göreve her yerde ve her zaman hazır olduklarını gururla ifade etmek isterim” dedi.

Törende daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, dönem birincisi teğmenlerin diplomalarını verdi. Donanmaya katılan askerler adına dönem kütüğüne bröveyi ise dönem birincisi Dz. Tğm. Ahmet Özdeş çaktı. Tören geçiş töreni ile sona erdi.

