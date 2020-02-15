Deniz'li'de hastanede korkunç olay! 4. kattan atlayarak intihar etti

Olay, Denizli Devlet Hastanesi B Blok binasında meydana geldi. Hasta ziyareti için hastaneye giren bedensel engelli A.E., 5 katlı binanın 4'üncü katındaki Beyin Cerrahisi bölümüne çıktı.

İddiaya göre yatan hastanın odada olmadığı bir anda A.E., camdan atladı. Olayı görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Sedyeyle hastanenin Acil Servis'ine götürülen A.E., yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, A.E.'nin intihar nedenini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DENİZLİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Denizli Valiliği'nden hastanedeki intiharla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denizli Devlet Hastanesi Başhekimliği'nden alınan bilgiler doğrultusunda, 15 Şubat 2020'de yaklaşık olarak saat 15.30'da, Denizli Devlet Hastanesi B blok 4. katta beyin cerrahi servisinde, hasta ziyareti için geldiğini söyleyen 67 yaşında A.E. isimli vatandaşın, yatan hastanın odada olmadığı bir anda, 1414 nolu odanın penceresinden sebebi bilinmeyen bir nedenle, 4. kattan kendini aşağı attığı tespit edilmiştir. 4. kattan atlayan vatandaşa hemen acil müdahalede bulunulmuş olup, yapılan tüm müdahalelere rağmen intihar eden vatandaş hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

(DHA)



