Deniz manzaralı evinde kenevir yetiştiren kadın yakalandı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da deniz manzaralı evinin terasında Hint keneviri yetiştiren kadın gözaltına alındı.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, Pelitli Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen jandarma, evin teras katında saksılara ekili halde 10 kök Hint keneviri ile 181 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturuculara el koyan jandarma, ev sahibi N.C.'yi (30) gözaltına aldı. Şüpheli kadın, sorgu için KOM Şubesi'ne götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Okuyucu Yorumları 0 yorum