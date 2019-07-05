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Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:37 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu.

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA) - DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu. Jandarmanın önlem aldığı sahile, bomba imha ekibi çağrıldı.

Akçakoca Tahirli Plajı'na, denize girmek için gelenler, sahilde kumların arasındaki cismi görerek, top olduğunu sandı. Kumları kaldırınca top olmadığını anlayan kişiler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen jandarma ekipleri, cismin bulunduğu yere güvenlik şeridi çekti. Deniz mayını tetikleyicisi olduğu belirtilen cisim için sahile, bomba imha ekibi çağrıldı.

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