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Deniz Naki organize suç iddiasıyla tutuklu

24.12.2020 14:15 | Son Güncelleme:
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Deniz Naki'nin organize suç iddiasıyla beş aydır tutuklu olduğu doğrulandı.

Naki'ye ve kurduğu organize suç çetesine şantaj ve uyuşturucu ticareti suçlaması yöneltiliyor.Almanya'nın U21 takımında da oynayan, eski futbolcu Deniz Naki'nin, bir süredir yaşadığı Almanya'da geçen Temmuz ayından beri tutuklu olduğu ortaya çıktı. İlk olarak Welt gazetesinin yayınladığı haberle ortaya çıkan olaya ilişkin DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Aachen Savcılığı, isim vermeden 31 yaşındaki eski futbolcunun Temmuz ayından beri tutuklu olduğunu doğruladı. Savcılık sözcüsü Jan Balthasar, olayla bağlantılı biri 31 diğeri 43 yaşında iki kişinin tutuklu olduğunu, 31 yaşındaki kişinin Temmuz ayında gözaltına alındığını belirtti. Savcılık sözcüsü Balthasar, 43 yaşındaki kişinin ise geçen hafta gözaltına alındığını belirtti.

Sözcü Balthasar, söz konusu iki kişi hakkında, kazanç sağlamak amaçlı organize suç örgütü kurmak, şantaj ve uyuşturucu ticareti yapmak iddiasıyla soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Balthasar, söz konusu iki kişiden birinin Türk-Alman çifte vatandaşı, diğerinin de Türk vatandaşı olduğunu söyledi.

Savcılık: Olay siyasi değil organize suç

Konuyla ilgili ilk olarak Welt gazetesi haber yapmış, başını Deniz Naki'nin çektiği 12 kişiden oluşan bir çetenin oluşturulduğunu belirterek, söz konusu gruba haraç, gasp, uyuşturucu ticareti ve rokçı çete benzeri yapılandırma kurma suçlamalarının yöneltildiğini iddia etmişti. 2020 ortalarında kurulduğu belirtilen grubun başka organize suç çeteleri ile de bağlantılı olduğunu yazmıştı. Gazete, Temmuz'dan beri tutuklu 31 yaşındaki Deniz Naki ile geçen hafta tutuklanan Hüseyin O.'nun PKK'ya sempati duydukları iddiasını da ortaya atmıştı.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Aachen Savcılığı Organize Suçla Mücadele Birimi Basın Sözcüsü Jan Balthasar ise olayın siyasi bir boyutu olduğuna dair ipucu bulunmadığını, şimdilik kazanç amaçlı organize suç örgütü oluşturma ve şantaj ile uyuşturu ile mücadele kanunun ihlali bağlantılı soruşturma yürütüldüğünü vurguladı. Geçen hafta gözaltına alınan ikinci zanlı Hüseyin O.'nun poliste dosyası bulunduğu, geçen sene adam yaralama nedeniyle hakkında soruşturma yürütüldüğü bildiriliyor.

Almanya'nın Düren kenti doğumlu Deniz Naki, Türkiye'de "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmış, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu da Naki'ye verilen ömür boyu men cezasını onamıştı.

Amedspor forması giydiği dönemde Mersin İdmanyurdu ile oynadıkları maç sırasında sahaya giren üç taraftar, Naki'ye saldırmış, futbolcu siyasi açıklamaları nedeniyle Türkiye'de sık sık hedef gösterilmiş, sonrasında da doğduğu Almanya'ya dönmüştü.

DW/ETO,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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