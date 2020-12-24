Deniz Naki organize suç iddiasıyla tutuklu

Naki'ye ve kurduğu organize suç çetesine şantaj ve uyuşturucu ticareti suçlaması yöneltiliyor.Almanya'nın U21 takımında da oynayan, eski futbolcu Deniz Naki'nin, bir süredir yaşadığı Almanya'da geçen Temmuz ayından beri tutuklu olduğu ortaya çıktı. İlk olarak Welt gazetesinin yayınladığı haberle ortaya çıkan olaya ilişkin DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Aachen Savcılığı, isim vermeden 31 yaşındaki eski futbolcunun Temmuz ayından beri tutuklu olduğunu doğruladı. Savcılık sözcüsü Jan Balthasar, olayla bağlantılı biri 31 diğeri 43 yaşında iki kişinin tutuklu olduğunu, 31 yaşındaki kişinin Temmuz ayında gözaltına alındığını belirtti. Savcılık sözcüsü Balthasar, 43 yaşındaki kişinin ise geçen hafta gözaltına alındığını belirtti.

Sözcü Balthasar, söz konusu iki kişi hakkında, kazanç sağlamak amaçlı organize suç örgütü kurmak, şantaj ve uyuşturucu ticareti yapmak iddiasıyla soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Balthasar, söz konusu iki kişiden birinin Türk-Alman çifte vatandaşı, diğerinin de Türk vatandaşı olduğunu söyledi.