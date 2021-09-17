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Deniz otobüsünde tacize tutuklama: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı

17.09.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan Bursa'ya yolcu taşınan deniz otobüsünde, yanına oturan G.Ş. adlı kadını uyurken taciz eden Yusuf Yıldırım, yolcular tarafından yakalanıp, özel güvenlik görevlilerine teslim edildi. 'Çocuğa istismar'dan da aranan Yıldırım, 'cinsel istismar'dan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tacize uğrayan kadın, Yıldırım'ın, kendisine elle temas ettiğini belirterek, ''Uyurken elini pantolonumun içine sokmaya çalıştığını fark ettim'' dedi.

Deniz otobüsünde tacize tutuklama: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı

Olay, pazar günü, İstanbul Yenikapı'dan Bursa'ya yolcu taşınan deniz otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, deniz otobüsünün üst katında yolculuk eden Yusuf Yıldırım (50), yanında oturan G.Ş.'yi uyuduğu sırada taciz etti. Yıldırım, G.Ş.'nin uyanıp, paniklemesiyle alt kata indi. G.Ş. daha sonra tacizi anlatınca deniz otobüsünde hareketlilik yaşandı. Bazı yolcular, alt kata inip Yıldırım'ı ensesinden yakalayarak, özel güvenlik görevlilerine teslim etti. G.Ş.'nin şikayeti üzerine deniz otobüsünün rotası değiştirilirken, Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaşıldı. Yusuf Yıldırım, ihbar üzerine iskelede bekleyen Armutlu İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplere teslim etti. 'Çocuğa istismar' suçundan aranan Yıldırım, ifadesinin ardından 'cinsel istismar'dan Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yıldırım, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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''BAŞINA GELECEKLERİ ANLAYINCA YANIMDAN KALKTI''

Polis ve savcılıkta ifade veren G.Ş. (33), yanında oturan Yusuf Yıldırım'ın, kendisine elle temas ettiğini belirterek, "Bunun istem dışı olduğunu düşündüm daha sonra uyurken elini pantolonumun içine sokmaya çalıştığını fark ettim. Korktum, panik yaptım. Başına gelecekleri anlayınca yanımdan kalktı. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

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DENİZ OTOBÜSÜNDE YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan taciz olayı sonrası deniz otobüsünde hareketlilik, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde tacize uğrayan G.Ş.'nin ayağa kalktığı, Yusuf Yıldırım'ın hızlıca deniz otobüsünün üst katından alt katına indiği ve bazı yolcuların merdivenden inen Yıldırım'ı ensesinden tutarak durdurduğu anlar yer aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Bursa taciz
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