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Deniz paraşütü kazasında ölen turistin cenazesi Antalya'da defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:13 | Son Güncelleme

Konyaaltı ilçesinde, deniz paraşütünün halatının kopması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Rus gencin cenazesi aynı kazada yaralanan annesinin de katıldığı törenle toprağa verildi

Antalya'da, deniz paraşütünün halatının kopması sonucu meydana gelen kazada annesi ile yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rus turist, kentte son yolculuğuna uğurlandı.

Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mark Mitrafanov'un (18) cenazesi, aynı kazada yaralanan annesi Valentina Kulishova ve yakınları tarafından Uncalı Mezarlığı morgundan alındı.

Gencin cenazesi, Kaleiçi'ndeki kilisede yapılan törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yüzünün büyük bir bölümü sargıyla kaplı olan, güçlükle yürüdüğü ve ayakta durduğu görülen Kulishova, oğlunun cenazesinin başında uzun süre gözyaşı döktü.

Ailenin Türkiye'yi çok sevdiği ve bu nedenle cenazenin Antalya'da defnedilmesini istediği öğrenildi.

Konyaaltı ilçesinde, cumartesi günü şiddetli rüzgar nedeniyle halatı kopan deniz paraşütü yaklaşık 300 metre savrulmuş, 5 yıldızlı bir otelin palmiyelerine takılan paraşütteki 2 Rus turist yaralanmıştı. Yaralı turistlerden Mark Mitrafanov kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan su sporları firmasının sahibi H.S. ile çalışanı F.M.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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cenaze paraşüt kazası Valentina Kulishova yaralı

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