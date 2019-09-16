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Deniz paraşütü kazasında yaralanan turistlerden biri kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 15:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, deniz paraşütü kazasında ağır yaralanan 2 Rus turistten Mark Mitrafanov, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.

Deniz paraşütü kazasında yaralanan turistlerden biri kurtarılamadı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, deniz paraşütü kazasında ağır yaralanan 2 Rus turistten Mark Mitrafanov, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Valentina Kulishova ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Antalya'da, cumartesi günü, 2 Rus turist, deniz paraşütüne binmek istedi. Sahilde bu hizmeti veren firmadan deniz paraşütü kiralayan ve teknenin arkasına halatla bağlanan paraşüte binen Valentina Kulishova ile Mark Mitrafanov, bir süre sonra halatın kopmasıyla havada savrulmaya başladı. Sahil bandındaki 5 yıldızlı otelin bahçesinde bulunan palmiyelere çarpan ve yere düşen Kulishova ile Mitrafanov, ağır yaralandı. Rus turistler, götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili su sporları firmasının sahibi H.S. ile çalışanı F.M.Ç. gözaltına alındı. H.S. ve F.M.Ç., ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Su sporları firması sahibi ile çalışanı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Özel hastanede tedaviye alınan Mark Mitrafanov, dün akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Valentina Kulishova ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Deniz paraşütü kazasında yaralanan turistlerden biri kurtarılamadıDeniz paraşütü kazasında yaralanan turistlerden biri kurtarılamadı

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