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Deniz paraşütü keyfi kötü bitti! Anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı, herkes seferber oldu

24.06.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da teknenin arıza yapması sonucu deniz paraşütündeki anne ve 2 kız çocuğu havada askıda kaldı. Paraşütteki anne ve çocuklarını kurtarmak için turistler ve vatandaşlar seferber oldu. Korku dolu anların yaşandığı olayda, anne ve 2 çocuğu kaza yaşanmadan şezlonglarına arasına indirildi.

Korkutan olay, Serik ilçesi turizm bölgesi Belek’te 5 yıldızlı bir otelin plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plajda bulunan su sporlarına gelen anne ve iki kızı deniz paraşütüne binmek istedi. 2 kız ve anne bir süre sonra paraşüte binerek havalandı.

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Bu sırada paraşütün bağlı olduğu teknenin motoru arıza yaptı. Rüzgarın da etkisi ile tekne, paraşütün çekmesi ile kıyıya kadar sürüklendi. Bu sırada devreye sahilde bekleyen çalışanlar ve turistler girdi.

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Vatandaşlar anne ve 2 kızını kurtarabilmek için paraşütün ipini sıkı sıkıya tuttu. Çekilen paraşüt bir süre sonra şezlongların arasına indi. Anne ve 2 çocuk olayı yara almadan atlattı. Yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

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"O ANDA PANİK HAVASI OLDU"

Yaşananları anlatan Koray Karcı, “Dün paraşüt havada askıda kaldı. Allah’a şükür can kaybı olmadı. Biz de profesyonel bir şekilde 10 dakika içerisinde misafirimizi indirdik. Oteline bıraktık. O anda panik havası oldu. Asılarak otelin iç bölgesine anne ve kızı indirdik. Daha sonra müşteriler alkışladı. Bize teşekkür ettiler. Ani rüzgarın sertleşmesi ile oldu” diye konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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