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Deniz polisinden "trol" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 18:51 | Son Güncelleme

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, balıkçılar tarafından deniz altına saklanmış trol ağlarını ve trol kapaklarını ortaya çıkardı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, balıkçılar tarafından deniz altına saklanmış trol ağları ve trol kapakları ele geçirdi.

Deniz polisi, yavru balık avının en önemli sorumlularından olan ve deniz canlılarının neslini tükettiği için Marmara Denizi'nde yasak olan trol avcılığıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Barbaros Limanı açıklarında balıkçıların suyun altına gizlediği trol malzemelerini tespit eden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, bu mevkide dalış yaparak trol ağı ve trol kapısı aradı.

Denizde yapılan aramada, kullanıma hazır vaziyette trol ağı ile trol kapısı bulundu.

Denizin altından iple bağlanan trol ağı ve trol kapıları, polisler tarafından römorköre çekildi. Deniz polisi, denizden çıkarılan trol ağları ve trol kapılarına el koydu.

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polis Tekirdağ trol

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