Deniz Poyraz Davasında İkinci Duruşma

17 Haziran 2021’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il binasına düzenlediği saldırıda parti üyesi Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması gecikmeli olarak başladı. Sabah 09.00’da başlaması gereken duruşma salon kapasitesinin duruşmaya katılacak avukatlar ve kurum temsilcileri için yetersiz olması nedeniyle gecikmeli olarak başlayabildi. 12.30’da belirli sayıda avukat ve kurum temsilcisi salona alındı.

İzmir 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Gencer, ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘işyeri dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

29 Aralık’taki ilk duruşmada Poyraz ailesi avukatları olayla ilgili hazırlanan ve mahkeme tarafından kabul edilen iddianameye itirazlarını sunmuştu. Sanık ve izleyiciler arasında yaşanan gerilimin ardından mahkeme heyeti tarafından bugüne ertelenen duruşmada, müdahillik talepleri bulunan siyasi partiler, barolar ve kadın örgütlerinin müdahil olma taleplerinin alınması ile sanığın savunmasına geçilmesi bekleniyor.

“Soruşturmanın başından beri cinayeti bireysel göstermek için ellerinden geleni yaptılar”

Duruşma öncesinde İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP milletvekilleri, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadıgil katıldı. Deniz Poyraz’ın ailesinin de bulunduğu açıklamaya İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Emekçi Hareket Partisi, Halkevleri üyelerinin yanı sıra kadın örgütleri de destek verdi. Katılımcılar sık sık “Hepimiz Deniziz öldürmekle bitmeyiz”, “Deniz için adalet, herkes için adalet”, “Erkek devlet şiddetine son” sloganları attı.

Açıklamada konuşan Sancar, “O kurşunlar elbette Deniz Poyraz'ın mücadeleci bedenine yöneltildi, kanı akıtıldı. Ama saldırının tek hedefi Deniz Poyraz değildi. Saldırı aynı zamanda HDP’ye idi, demokratik siyaseteydi, Türkiye’de barış mücadelesine, kadın mücadelesineydi. O kurşunlar barışı, demokrasiyi hedef almıştı. Arkasında güçlü ve örgütlü bir plan vardı, sistemli bir cinayet hazırlanmıştı. Belki de onlarca kişinin öldürülmesi hesaplanmıştı. Ama biliyorlar ki sadece bir arkadaşımızın katledilmesiyle bu mücadele durmaz, kimse korkmaz, yılmaz. Soruşturmanın başından beri hem emniyet makamları hem savcılık, bu cinayeti münferit, bireysel göstermek için ellerinden geleni yaptılar. Bundan önceki saldırılarda olduğu gibi ellerindeki imkanları, hakikati karartmak, ardındaki örgütlü kötülüğü örtmek için kullandılar” dedi.

“Adalet ya herkes için vardır ya hiç kimse için yoktur”

“Karşımızda sistemli ve örgütlü bir kötülük düzeni var” diyen HDP Eş Genel Başkanı sözlerine şöyle devam etti: “Bu sisteme karşı tek etkili yol, sistemli ve örgütlü mücadeledir. Kötülüğe karşı iyiliği örgütlemek, adaletsizliğe karşı adalet mücadelesini büyütmek tek çıkar yoldur. Bu sistemden, bu iktidardan, bu kanlı, talancı düzenden kurtuluşun tek yolu birlikte mücadele etmektir. Yargı, iktidarın elinde muhalefeti susturmak, demokrasi güçlerini sindirmek için bir sopa olarak kullanılmaktadır. Elbette eğer susarsak, beklersek adalet mahkeme salonlarında gerçekleşmeyecek. O nedenle susmuyoruz, sistemli kötülüğe karşı en geniş dayanışmayı ve ortak mücadeleyi kurmaya devam ediyoruz.”

Adalet mücadelesinin herkes için verildiğinde anlama ulaşacağını kaydeden Sancar, “Adalet ya herkes için vardır ya hiç kimse için yoktur. Başkasına yapılan adaletsizliklere sessiz kalarak devam

edebileceğini düşünen herkes son zamanlarda yaşadığımız örneklere bakarak uyanmak zorundadır. Başkasına yapılan adaletsizliğe yüzünü çevirenler bu zulümden, adaletsizlikten, baskıdan gün gelir nasibini alır” diye konuştu.

Ardından söz alarak İzmir Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Günseli Suna Kaya, “Bugün de buradayız, yarın da olacağız. Bu davada elbette katliamı gerçekleştiren Onur Gencer’in en ağır cezaya çarptırılmasını talep ediyoruz. Ama yetmez. Bu katliama yol verenin, hedef gösterenlerin, mahkeme salonunda ona bu gücü verenlerin yargılandığı güne dek mücadelemiz sürecek. Birbirimizi yaşatmak için, faşizme, erkek devlet şiddetine karşı yan yana, omuz omuza olacağız. Denize sözümüz olsun, hayalini kurduğun barışın, özgürlüğün, eşitliğin ülkesini kuracağız. Fehime Ana’nın da dediği gibi 'Bir Deniz gider bin Deniz geliriz' ve size asla boyun eğmeyiz” ifadelerini kullandı.

Saldırı nasıl gerçekleşti?

Onur Gencer, 17 Haziran 2021’de HDP İzmir İl Örgütü'nün yer aldığı binada o sırada içeride yalnız olan Deniz Poyraz'ı kafasından ve bacaklarından yedi kurşunla vurarak öldürmüştü. Gencer, öldürdükten sonra Poyraz'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış, 40 dakika sonra polise teslim olmuştu. Savcılığa verdiği ifadede “daha fazla sayıda kişiyi öldürmeyi amaçladığını” itiraf eden Gencer saldırıyı tek başına planladığını, “PKK'ya beslediği kinden” dolayı bunu yaptığını söylemişti.

