HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deniz salyaları canlıların sonu oluyor! Bu kez su samuru kıyıya vurdu

Deniz salyaları canlıların sonu oluyor! Bu kez su samuru kıyıya vurdu

05.05.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da deniz salyasıyla kaplanan denizler canlıların sonu oluyor. Gemlik ilçesinde yüzlerce balığın yüzeyde ölü halde bulunmasının ardından bugün de Mudanya'dan yürek acıtan görüntü geldi. Nesli tükenmekte olan su samuru, cansız halde kıyıya vurdu.

Deniz salyaları canlıların sonu oluyor! Bu kez su samuru kıyıya vurdu

Mudanya ilçesinde bulunan yat limanı ve çevresi deniz salyaları (müsilaj) sebebiyle kahverengi tabakaya bürünürken, kirlilikten boğularak ölen su samuru kıyıya vurdu. Limanda bulunan tekne sahipleri ise daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirtti.

"KİRLİLİKTE BOĞULDU"

Marmara Denizi üzerinde beyaz tabaka olarak kendini gösteren, balık ölümlerine ve kötü kokuya neden olan deniz salyası 'müsilaj' bu sefer de Bursa'nın sahil ilçesi Mudanya'da etkili oldu. Sabah saatlerinde ise müsilaj sonucu hareket edemeyen ve boğularak ölen su samuru yat limanın kıyısında ölü olarak bulundu. Aynı şekilde diğer canlılarında denizdeki pislik yüzünden hayatını kaybettiğini belirten tekne sahibi Gurbet Ünal, ‘’ Teknede kalıyoruz biz. Sabah kalktığımızda deniz kirliliğinden dolayı rıhtımın kenarında su samurunu ölü bulduk. Büyük ihtimalle kirlilikle birlikte limana girdi. Buradaki kirlilikte boğuldu. Şuan ki kirlilik çünkü geçen senelere göre daha fazla’’ dedi.

AW312897_07

"ÖLÜ OLARAK BULDUK"

37 yıldır Mudanya'da yaşadığını ve daha önce böyle bir şey görmediğini belirten Sait Sezgin ise, ‘’ Sabah su samuru pislikten kıyıya vurmuş. Bizde ölü olarak bulduk. Normalde her sene olan bir şeydi ama bu sene daha kötüsü oldu'' dedi.

BİNLERCE BALIK ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan dün Gemlik ilçesi Narlı sahilinde de binlerce balık oksijen yetersizliği sebebiyle ölünce su yüzüne çıkmıştı.

susamuru

AW312897_06

AW312897_02

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMükemmel aşk strese sokuyorMükemmel aşk strese sokuyor
Fabrika işçisi hırsızları böyle kaçırdıFabrika işçisi hırsızları böyle kaçırdı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Bursa

En Çok Okunan Haberler

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

TCMB yıl sonu beklenti anketini açıkladı

TCMB yıl sonu beklenti anketini açıkladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Hafta sonu dünyaya düşecek! ABD takipte

Hafta sonu dünyaya düşecek! ABD takipte

3'üncü doz yerli aşıyla yapılacak

3'üncü doz yerli aşıyla yapılacak

Film sahnelerini aratmayan rehine operasyonu

Film sahnelerini aratmayan rehine operasyonu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.