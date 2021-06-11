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Deniz salyası kabusu! Lapseki sahillerinde denize girmek yasaklandı

11.06.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, yüzme alanlarından alınan numunelerin bazılarında bakteriyolojik uygunsuzluk tespit edilmesi üzerine denize girilmesi yasaklandı. Öte yandan işletmeciler de deniz salyasının neden olduğu kirlilikten dolayı endişeli olduklarını dile getirdi.

Deniz salyası kabusu! Lapseki sahillerinde denize girmek yasaklandı

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Lapseki sahillerinden alınan numuneler sonucunda Dalyan yüzme alanı ve Kökez mevkiinde denize girmenin sakıncalı olduğu bildirildi. Konuya ilişkin Lapseki Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada; “Çanakkale İI Sağlık Müdürlüğünün göndermiş olduğu 2021 yılı Yüzme Suyu İzlem Noktaları Numune Alma Takvimi doğrultusunda 31.05.2021 tarihinde Kökez Mevki Yüzme Alanı ve Dalyan Yüzme Alanından alınan deniz suyu numunelerinin, Çanakkale Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılan analiz sonuçlarına göre; Kökez Mevki Yüzme Alanı Bölgesi: 1200 Enterokok, 1800 Escherichia Coli Dalyan Plajı Yüzme Alanı Bölgesi: 1400 Enterokok, 1600 Escherichia Coli Yüzme alanlarında bakteriyolojik uygunsuzluk tespit edilmiştir. Bu sebeple, 2021 yılı deniz suyu numune alma planı doğrultusuna 14.06.2021 tarihinde alınacak numuneler sonuçlanana kadar belirtilen bölgelerde denize girilmesinin yasaklanarak gerekli önlemlerin alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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ÇOCUKLAR DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARMAYA DEVAM EDİYOR

1400 Enterokok bakteriyolojik uygunsuzluk tespit edilen Dalyan yüzme alanında çocuklar denizin keyfini çıkarıyor. Evlerde bunalan çocukların aileleriyle birlikte plaja gelerek denize girdiği görüldü. Suyun çok güzel olduğunu ifade eden vatandaşlar, salya tehdidine aldırış etmeden deniz, güneş ve kumun tadını çıkarıyor.

DALYAN PLAJI İŞLETMECİLERİ ENDİŞELİ

Dalyan Yüzme Alanı İşletmecisi Ogün Ustabaşı (54) koronavirüsün ardından deniz salyası tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını aktardı. Sektörün sıkıntılı günler geçirdiğini söyleyen Ustabaşı, “Sezonumuz başladı. Sektörümüz tehdit altındaydı. Şu anda da salya dolayısıyla deniz kirliliği söz konusu. Zannedersem çalışmalar başladı. İnşallah bir sonuç alırız. Sektörümüz büyük ölçüde etkilenmiş durumda. Bu salya olayı devam ederse bizi çok zor günler bekliyor. Sektörümüz içerisinde borcu olanlara Allah kolaylık versin" dedi.

(İHA)

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Çanakkale deniz salyası
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