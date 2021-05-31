Deniz salyası, Marmara Denizi'ni esir aldı: Dipte göz gözü görmüyor

Marmara'nın pandemisi olarak adlandırılan müsilaj ya da bilinen adıyla deniz salyası Bandırma ve Erdek körfezlerinde denizi adeta esir aldı. Binlerce balığın ve mercanların öldüğü Erdek Körfezi'ne dalış yapan Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ve denizin altını kamerasıyla görüntüleyen Serço Ekşiyan izlenimlerini anlattı.

"MARMARA'DA KASIM AYINDAN BU YANA GÖRÜYORUZ"

Müsilajın Marmara Denizi'nde Kasım ayından bu yana görüldüğünü ve balıkçılık sektörünü yoğun bir şekilde etkilediğini ifade eden Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Müsilaj denizdeki biyolojik süreçlerin başlangıcını teşkil eden fitoplankton gruplarının yani mikroalglerin, mikroskobik bitkiciklerin denizdeki bazı şartlara tepki olarak aşırı salgı üretme olayı. Bunlar denizdeki şartlar anormal şekilde gelişmeye başladığında hızla çoğalıyorlar ve çoğalma esnasında da salgılar üretiyorlar. Bu salgılar daha sonra bakteri ve virüsler tarafından da çok uygun bir ortam olduğu için kümelenme alanı oluyor ve böylece denizin altında şeffaf, sümüksü, metrelerce uzayan bir yapı ortaya çıkmış oluyor. Biz bunu Marmara Denizi'nde Kasım ayında bu yana görüyoruz. Balıkçılar Kasım ayından bu yana şikayetçiler ama biz şu anda artık kıyıya vurup, yüzeye çıktığı zaman şikayetçi olduk. Biz bununla ilgili Kasım ayından bu yana açıklamalar yaptık. Dedik ki, balıkçılar iflas ediyor, balıkçılık durdu hemen arkasından başka sektörlerde gelecektir dedik ama ne yazık ki şu anda müsilaj artık parçalanma aşamasına geldi. Çok yoğun bir şekilde bulunuyor. Yüzeye çıkanlar kıyıları, körfezleri, limanları, barınakları doldurmaya başladı. Şimdi hepimiz birden uyanıverdik" dedi.