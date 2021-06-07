Deniz salyası: Müsilaj eylem planı kapsamında hangi adımlar atılacak, uzmanlar ne düşünüyor?

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası (müsilaj) ile mücadele etmek için bir eylem planı hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerin belediye başkanları, valileri ve milletvekillerinin hafta sonu bir araya gelerek hazırladığı eylem planında 22 madde yer alıyor. Bunlardan öne çıkan bazıları şöyle: Marmara Denizi koruma alanı ilan edilecek,

7/24 müsilaj temizleme faaliyeti yürütülecek,

Su arıtma tesislerinin tamamı ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek,

Balıkçılık faaliyetleri ekosistem temelli yapılacak ve balıkçılara maddi destek verilecek. Peki Pazar akşamı açıklanan bu plan hakkında uzmanlar ne düşünüyor? BBC Türkçe'ye konuşan Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Genel Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, Türkiye'de plan hazırlama konusunda hiçbir sorun olmadığını fakat bunları hayata geçirme konusunda bugüne kadar ciddi sıkıntılar yaşandığını söylüyor: "Dünyanın en iyi yönetmeliğini de çıkarsanız, uygulama esastır. Bunları çok yaşadık bu ülkede. Amacı birilerini zengin edecek ihaleler yapmak mı olacak? Önceki örneklerde böyle oldu." Deniz biyoloğu Mert Gökalp de yıllardır Marmara Denizi'ndeki kirliliğe dikkat çekmeye çalıştıklarını fakat ancak işler geri çevirmesi çok zor bir noktaya gelince insanların kendilerine kulak kesildiğini söylüyor.

'Neden derhal ceza kesilmiyor?' Gökalp, "Su artıma tesislerini olması gibi gerektiği gibi işletmeyen organize sanayi bölgelerine neden rehabilitasyon ve iyileştirme desteği açıklanıyor da bu tesisler ceza almıyor, gerekli arıtma şartlarını sağlayana kadar kapatılmıyor?" diye soruyor: "Şu an bugünün her saatinde atık yönetimini uygulamayan, parasal nedenlerden ötürü arıtma tesislerini çalıştırmayan tesisler var. "Olması gereken hemen bugünden başlayarak büyük cezalar kesip, şartları sağlayana kadar mühür vurmak. "Bugünden başlanmazsa bu iş uzar, Marmara Denizi ölür ve Marmara Denizi'nin ölmesi demek, etrafındaki 25 milyon kişinin de orada yaşayamaması demek. O zaman bu maliyet nedeniyle arıtma yapmayan sanayi tesisleri daha büyük bir maliyetle karşılaşır." Gökalp planda yer alan Marmara Denizi'ni koruma alanı olarak ilan etmek, arıtılmış atık suların denize atılması yerine yeniden kullanılmasını sağlamak ve balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılmasını sağlamak gibi maddelerin doğru yönde adımlar olduğunu belirtiyor: