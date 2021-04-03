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Deniz salyası nedir? Müsilaj nedir?

03.04.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası (müsilaj), deniz sıcaklığının yüksek olması ve denizin durgun olması nedeniyle etkinliğini artırıyor. Bu durum balıkçıların avlanmasını engellerken, denizdeki canlı çeşitliliğinin de azalmasına neden oluyor. Deniz salyası nedir? Müsilaj nedir?

Deniz salyası nedir? Müsilaj nedir?

Marmara Denizi'nde yılın bu mevsimlerinde kendisini gösteren ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyası balıkçıları zor durumda bıraktı. Tekirdağ'da balıkçılar deniz salyası ve çamuru nedeniyle denize açılamadı.

DENİZ SALYASI NEDİR? MÜSİLAJ NEDİR?

Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Fitoplankton dediğimiz bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapı.

Bu yapının oluşabilmesi için suyun çok sıcak ve durgun olması gerekiyor. Bu nedenle mevsimsel düzensizliklerin de müsilaj oluşumunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Herkesin bildiği gibi tuhaf bir kış yaşıyoruz. Bugün bile hava sıcaklıkları, Şubat ayında olması gerektiği gibi değil.

Tabii kirlilik de bir etken. Marmara Denizi, endüstriyel ve evsel atıklardan çok etkilenen bir deniz. Bu tip etkiler denizlerdeki biyo çeşitliliğin azalmasına da neden oluyor. Tüm bu koşulların bir araya gelmesi müsilaj gibi yapıların oluşmasında etkili. Zaten denizi incelediğimizde normal bu mevsimde olması gerektiği gibi dalgalı, hırçın bir deniz yok. Deniz çok durgun.

Deniz salyası nedir? Müsilaj nedir?

MÜSİLAJ DENİZ CANLILARI İÇİN TEHLİKELİ Mİ?

Müsilajın oluşmasında etkili olan bazı türler, toksin içerebiliyor. Bunlar da solungaçla, nefes alan bazı canlılar için tabii ki risk oluşturuyor. Ancak bu tip canlılar genellikle bu tehlikeyi sezdikleri zaman, bu bölgeden kaçarlar. Bu da canlılarda ve biyo çeşitlilikte azalmaya neden olur.

MARMARA DENİZİ'NDEKİ MÜSİLAJ NE ZAMAN SONA ERER?

Deniz salyasının erebilmesi için öncelikle hava koşullarının normal düzeye gelmesi lazım. Meteorolojik olaylar genellikle anlık olaylar. Bu tip yapıların artması ya da oluşması ise uzun ve sürekli olaylar sonucunda gerçekleşir. Örneğin biyo çeşitliliğin azalması gibi olayların düzelmesi için çok uzun bir süreç gerekli.

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