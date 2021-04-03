Deniz salyası nedir? Müsilaj nedir?

Marmara Denizi'nde yılın bu mevsimlerinde kendisini gösteren ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyası balıkçıları zor durumda bıraktı. Tekirdağ'da balıkçılar deniz salyası ve çamuru nedeniyle denize açılamadı.

DENİZ SALYASI NEDİR? MÜSİLAJ NEDİR?

Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Fitoplankton dediğimiz bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapı.

Bu yapının oluşabilmesi için suyun çok sıcak ve durgun olması gerekiyor. Bu nedenle mevsimsel düzensizliklerin de müsilaj oluşumunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Herkesin bildiği gibi tuhaf bir kış yaşıyoruz. Bugün bile hava sıcaklıkları, Şubat ayında olması gerektiği gibi değil.

Tabii kirlilik de bir etken. Marmara Denizi, endüstriyel ve evsel atıklardan çok etkilenen bir deniz. Bu tip etkiler denizlerdeki biyo çeşitliliğin azalmasına da neden oluyor. Tüm bu koşulların bir araya gelmesi müsilaj gibi yapıların oluşmasında etkili. Zaten denizi incelediğimizde normal bu mevsimde olması gerektiği gibi dalgalı, hırçın bir deniz yok. Deniz çok durgun.