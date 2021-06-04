Deniz salyası nedir, nasıl temizlenir? Deniz salyası neden olur? Müsilaj neden olur?

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan ve 'deniz salyası' ismiyle halk arasında çokça konuşulan müsilajın Marmara Denizi üzerindeki etkisi devam ediyor. Marmara bölgesinde ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar deniz salyası nedir, deniz salyası neden olur gibi soruları merak edip araştırıyor. Peki deniz salyası nedir, nasıl temizlenir, neden olur?

DENİZ SALYASI NEDİR, NASIL TEMİZLENİR? DENİZ SALYASI NEDEN OLUR? MÜSİLAJ NEDEN OLUR?

Vatandaşlar deniz salyası nedir, neden olur sorularını merak ediyor. Marmara Denizi'ni etkisi altına almış olan ve Marmara Denizi'nde canlı çeşitliliğini oldukça fazla tehdit eden müsilaj nedir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan illerin neredeyse tamamında görülmekte olan deniz salyası neredeyse bütün bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilmiş olan kalın, yapışkan bir maddedir. Yapışkan, sümüksü yapıya sahip olan müsilaj deniz sıcaklığının yükselmesi ile artan bakteriler sonucunda meydana gelir. Denizlerde oluşan müsilaj özellikle balıkçıların kabusu olmaktadır. Balıkçı ağlarına yapışan müsilaj avlanmayı zor hale getirir. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında büyük rol oynamaktadır. Özellikle kaktüsler ve keten tohumları zengin müsilaj kaynakları olarak bilinir.