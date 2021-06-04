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Deniz salyası nedir, nasıl temizlenir? Deniz salyası neden olur? Müsilaj neden olur?

04.06.2021 02:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'ni etkisi altına almış olan ve uzun bir süredir konuşulan, halk arasında 'deniz salyası' ismiyle bilinen müsilaj Marmara Denizi'ni etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar deniz salyası nedir, deniz salyası nasıl temizlenir, neden olur gibi soruları merak ediyor. Peki deniz salyası nedir, nasıl temizlenir? Deniz salyası neden olur? Müsilaj neden olur? İşte yanıtı...

Deniz salyası nedir, nasıl temizlenir? Deniz salyası neden olur? Müsilaj neden olur?

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan ve 'deniz salyası' ismiyle halk arasında çokça konuşulan müsilajın Marmara Denizi üzerindeki etkisi devam ediyor. Marmara bölgesinde ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar deniz salyası nedir, deniz salyası neden olur gibi soruları merak edip araştırıyor. Peki deniz salyası nedir, nasıl temizlenir, neden olur?

DENİZ SALYASI NEDİR, NASIL TEMİZLENİR? DENİZ SALYASI NEDEN OLUR? MÜSİLAJ NEDEN OLUR?

Vatandaşlar deniz salyası nedir, neden olur sorularını merak ediyor. Marmara Denizi'ni etkisi altına almış olan ve Marmara Denizi'nde canlı çeşitliliğini oldukça fazla tehdit eden müsilaj nedir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan illerin neredeyse tamamında görülmekte olan deniz salyası neredeyse bütün bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilmiş olan kalın, yapışkan bir maddedir. Yapışkan, sümüksü yapıya sahip olan müsilaj deniz sıcaklığının yükselmesi ile artan bakteriler sonucunda meydana gelir. Denizlerde oluşan müsilaj özellikle balıkçıların kabusu olmaktadır. Balıkçı ağlarına yapışan müsilaj avlanmayı zor hale getirir. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında büyük rol oynamaktadır. Özellikle kaktüsler ve keten tohumları zengin müsilaj kaynakları olarak bilinir.

Deniz salyasının nedenleri arasında deniz suyu sıcaklığının artışı ve denizlerin durgunlaşması bulunmaktadır. Aynı zamanda çevre kirliliğinin denizlere yansıması, denizlerdeki kirliliğin ve atıkların çoğalması deniz salyasının oluşmasına sebep olan Fitoplanktonların da hızla çoğalmasına neden olmaktadır. Marmara Denizi'nde bulunan bu endişe verici görüntünün sebebi olan müsilajda denizin durgun olmasının ve deniz suyu sıcaklığı kadar denizlerin kirli olmasının da payı bulunmaktadır. Uzmanlar, deniz salyasının temizlenebilmesi için öncelikle rüzgarın şart olduğunu söylüyor.

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