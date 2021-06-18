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Deniz salyasından kurtulan ilçede korkutan görüntü! Geri döndü

18.06.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müsilajdan kurtulan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin kıyıları bu sabah yeninden salya ile kaplandı. Balıkçı limanında salya çölünü andıran görüntüler ortaya çıktı.

Deniz salyasından kurtulan ilçede korkutan görüntü! Geri döndü

İki gün öncesine kadar, yağış ile rüzgarların etkisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yoğun temizlik çalışmalarının ardından salyadan temizlenen Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları bu sabah itibarıyla yeninden salya ile kaplandı. Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanapaşa’da bulunan balıkçı barınağında ‘denizde salya çölü’nü andıran görüntüler ortaya çıkarken, bölgede bulunan balıkçılar ise bu beladan bir an önce kurtulmayı umut ediyorlar.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “3-4 gün önce rüzgarlı havayla salya dediğimiz kaykay açığa sürüklendi. Dünden bu yana lodosun esmesiyle beraber salya tekrar limanımıza giriş yaptı. Bu akşamdan itibaren yağmurun yağmasıyla ve havanın karaya esmesiyle beraber tekrar limanımızı terk edecek ama bu bitmiş değildir zamanla olacak inşallah. Bir süre sonra tamamen bitmesini ümit ediyoruz inşallah" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ deniz salyası

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