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Deniz seferlerine fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 08:12 | Son Güncelleme

Kuzey Ege'de şiddetli fırtına etkisini gösteriyor. Olumsuz hava şartlarından dolayı deniz seferlerinde de aksamalar yaşanıyor.

Deniz seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'nin bir bölümünde 2 gündür etkili olan fırtına Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde bazı iptallere neden oluyor.

Bozcaada-Geyikli hattında saat 07.15, Geyikli-Bozcaada hattında ise saat 08.00 seferleri iptal edildi.

Fırtına nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00'de yapılması gereken sefer saat 09.00'a, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00'da yapılması gereken sefer de saat 11.00'e alındı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ yetkilileri, bölgedeki fırtına nedeniyle bazı hatlarda aksama yaşandığını, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yapılacağını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Ege deniz sefererine iptal

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