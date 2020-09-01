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Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 13:40 | Son Güncelleme

Ünlü Şarkıcı Deniz Seki, 5 Eylül akşamı termal turizminin en önemli merkezi Yalova'da sahne alacak. Seki, galanın ardından geceliği 15 bin dolar değerindeki kral dairesinde konaklayacak.

Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 5 Eylül'de Yalova'da sahneye çıkacak. Şarkıcı, konser sonrası içerisinde her şeyin bulunduğu dubleks bir kral dairesinde kalacak.

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DAHA ÖNCE BÜLENT ERSOY KALMIŞTI

Termal sularıyla ünlü Yalova'daki bir otelde 5 Eylül akşamı Deniz Seki rüzgarı esecek. Otel yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Seki, daha önce Bülent Ersoy'un da konakladığı 650 metrekarelik dubleks kral dairesinde ağırlanacak.

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İÇERİSİNDE HER ŞEY BULUNUYOR

Deniz Seki'nin gala sonrası konaklayacağı kral dairesinde: Özel Türk hamamı, göbek taşı, sauna, jakuzi, 2 ayrı banyo, çalışma odası, bakıcı-yardımcı odaları, 200 m2 salon, şömine, piyano, tamamı özel tasarım oturma grupları ve 2 ayrı yemek odası, ebeveyn yatak odasında kumandalı döner yatak, masaj yatakları ve elektrikli kumanda ile karartılabilen camlar, birinci sınıf mermer ve özel tasarım seramikler, özel tasarım mobilyalar, tasarım, ihtişamlı avizeler, bar ve barmenin yanı sıra içinde 4 hizmetkarı bulunan dairenin içinde özel mutfak bulunuyor.

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