Deniz Seki, Demet Akalın ve Alişan’a rest çekti!

Pop müziğin son döneminde en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Çağla, İbo Show’da Ahmet Kaya’nın ‘Nereden Bileceksiniz’ şarkısını seslendiren Deniz Seki’nin detone olmasını eleştirmişti. Deniz Seki ve Çağla arasındaki detone tartışması sosyal medyaya taşındı. Sosyal medyadaki tartışmanın sonrasında Deniz Seki, Çağla’yı programına davet eden Demet Akalın ve Alişan’ı Instagram’dan engelledi.

‘SEN NEREDEYDİN?’

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Çağla’yı programına konuk olarak alan dostu Demet Akalın’a “Senin dostluğun bu kadar mı?” diyerek sert çıktı. Deniz Seki’nin sözlerine ise Demet Akalın canlı yayından cevap verdi. Akalın yayında Deniz Seki’ye seslenerek; "Bana haciz geldiğinde, ben boşandığımda sen neredeydin?" sözleriyle tepki gösterdi.

