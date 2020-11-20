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Deniz Seki, Demet Akalın ve Alişan’a rest çekti!

20.11.2020 17:27 | Son Güncelleme:
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Deniz Seki, Demet Akalın ve Alişan’a rest çekti!

Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının 20 Kasım Cuma günkü konuğu Çağla oldu. Demet Akalın ve Alişan’ın programında popçu Çağla katıldı. Çağla’nın programa katılması ise Demet Akalın ve Deniz Seki’nin arasındaki iplerin gerilmesine neden oldu.

Pop müziğin son döneminde en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Çağla, İbo Show’da Ahmet Kaya’nın ‘Nereden Bileceksiniz’ şarkısını seslendiren Deniz Seki’nin detone olmasını eleştirmişti. Deniz Seki ve Çağla arasındaki detone tartışması sosyal medyaya taşındı. Sosyal medyadaki tartışmanın sonrasında Deniz Seki, Çağla’yı programına davet eden Demet Akalın ve Alişan’ı Instagram’dan engelledi.

Çağla kimdir? Çağla kaç yaşında, nereli? Çağla kiminle evli? İşte Çağla’nın hayatı...Çağla kimdir? Çağla kaç yaşında, nereli? Çağla kiminle evli? İşte Çağla’nın hayatı...

‘SEN NEREDEYDİN?’

demet akalın

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Çağla’yı programına konuk olarak alan dostu Demet Akalın’a “Senin dostluğun bu kadar mı?” diyerek sert çıktı. Deniz Seki’nin sözlerine ise Demet Akalın canlı yayından cevap verdi. Akalın yayında Deniz Seki’ye seslenerek; "Bana haciz geldiğinde, ben boşandığımda sen neredeydin?" sözleriyle tepki gösterdi.

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