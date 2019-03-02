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Deniz Seki'den Hüsnü Şenlendirici açıklaması!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.03.2019 14:03 | Son Güncelleme

Deniz Seki, Hüsnü Şenlendirici ile barıştığı yönündeki haberlere sosyal medya hesabından "Kendini bilmez bazı insan müsveddelerinin çıkardığı haberlere itibar etmeyin" sözleriyle sitem etti.

Deniz Seki'den Hüsnü Şenlendirici açıklaması!

Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Hüsnü Şenlendirici'yle barıştı" haberlerine tepki gösterdi.

Deniz Seki ile klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, büyük bir aşk yaşadıktan sonra yollarını ayırmıştı. Seki'nin Şenlendirici ile düet yaptığı şarkıyı yıllar sonra yeniden paylaşması ikilinin barıştığını düşündürdü.

"YILLARDIR KÜS OLDUĞUM ŞARKIYLA BARIŞTIRDIN"

Seki, genç popçu Aleyna Tilki'nin yorumladığı 'Adaletsiz Seçim' şarkısını Instagram hesabından 'Dünyalar güzeli starım benim. Yıllardır küs olduğum şarkıyla barıştırdın, sesine sağlık' notuyla paylaştı. Seki'nin Şenlendirici'ye yazdığı şarkıyı yorumlayan Aleyna Tilki'nin, ikiliyi barıştırdığı iddia edildi.

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"KENDİNİ BİLMEZ İNSAN MÜSVEDDELERİ"

Ünlü şarkıcı, hakkında çıkan haberlerin ardından bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek adına sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu: "Kendini bilmez bazı insan müsveddelerinin çıkardığı saçma sapan haberlere lütfen itibar etmeyin. Dün Aleyna'nın şarkımı söylemesine karşılık senelerdir sahnede dahi okumadığım şarkımla barıştığımı söyleyerek ben de ona ufak bir jest yaptım. Aksi durumda bir şey kesinlikle düşünülmesin lütfen. Bu konuya dair açıklama yapmak isterim."

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Seki Hüsnü Şenlendirici

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