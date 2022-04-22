Deniz Seki’den Murda'ya destek! "Ezhel için aynısını yaptınız çocuk senelerdir kendi ülkesine giremiyor"

Murda Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 'Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.Murda lakaplı şarkıcı Mehmet Önder Doğan, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Deniz Seki ünlü rapçinin ceza almasına isyan etti. Daha önce yıllarca hapis yatan Deniz Seki paylaşımında şunları söyledi:

"Benzer konulardan senelerce mağdur olmuş biri olarak yazıyorum. Dışarıda katili, hırsızı, tecavüzcüsü, çocuk istismarcısı, kadına ayrı hayvana ayrı şiddet uygulayanlar elini kolunu sallayarak gezebiliyor ve bu pislikler için adalet sistemi işlemiyor. Ancak söz konusu şarkı yazıp söyleyen kişiler olunca mı adalet sistemi işliyor?

Ezhel için aynısını yaptınız çocuk senelerdir kendi ülkesine giremiyor. Yazık, günah Murda için yapmayın artık. Müziğin sansürü olmaz. Herkes istediğini yazsın, istediğini söylesin, istediğini dinlesin. Çok mu rahatsız oldunuz en fazla yasaklar dinletmezsin kimsenin özgürlüğünü elinden almak bu kadar kolay olmamalı."

