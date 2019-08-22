Deniz Seki ile Rafet El Roman aynı sahneyi paylaştı

İSTANBUL (AA) - Rafet El Roman ile Deniz Seki, Türk Hava Yolları Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında hayranlarıyla buluştu.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşen konser öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Rafet El Roman, mutlu bir heyecan içinde olduklarını söyleyerek, "Seyirciyi mutlu edeceğiz. Umarım samimi, sıcak, neşeli bir konser olacak." dedi.

Roman, güzel bir repertuvar yaptıklarını kaydederek, "Bazı şarkılar var dinleyince hüzünlendiriyor, bazı şarkılar ise söyleyince mutlu ediyor. Bugün söyleyeceğimiz şarkılar herkesi mutlu edecek." ifadelerini kullandı.

Deniz Seki de çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Rafet El Roman ile daha önce bir televizyon programında beraber yer almıştık. Ama ilk defa aynı sahneyi paylaşacağız. Çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Annesinin sağlık sorunları olduğunu aktaran Seki, "(Annem) Rahatsızlığına rağmen bu gece buraya bizi izlemeye geldi. O da bana ayrı bir heyecan katıyor. Bacaklarım titriyor. Rafet ile aynı sahnede olmak bu güzel gecede, Harbiye Açıkhava Tiyatrosunu böylesine güzel seyircilerle doldurmak çok güzel bir duygu. 25 yıllık emeğime değmiş." değerlendirmesinde bulundu.