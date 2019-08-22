HABER

Deniz Seki ile Rafet El Roman aynı sahneyi paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 23:49 | Son Güncelleme

Deniz Seki ile Rafet El Roman aynı sahneyi paylaştı

İSTANBUL (AA) - Rafet El Roman ile Deniz Seki, Türk Hava Yolları Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında hayranlarıyla buluştu.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşen konser öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Rafet El Roman, mutlu bir heyecan içinde olduklarını söyleyerek, "Seyirciyi mutlu edeceğiz. Umarım samimi, sıcak, neşeli bir konser olacak." dedi.

Roman, güzel bir repertuvar yaptıklarını kaydederek, "Bazı şarkılar var dinleyince hüzünlendiriyor, bazı şarkılar ise söyleyince mutlu ediyor. Bugün söyleyeceğimiz şarkılar herkesi mutlu edecek." ifadelerini kullandı.

Deniz Seki de çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Rafet El Roman ile daha önce bir televizyon programında beraber yer almıştık. Ama ilk defa aynı sahneyi paylaşacağız. Çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Annesinin sağlık sorunları olduğunu aktaran Seki, "(Annem) Rahatsızlığına rağmen bu gece buraya bizi izlemeye geldi. O da bana ayrı bir heyecan katıyor. Bacaklarım titriyor. Rafet ile aynı sahnede olmak bu güzel gecede, Harbiye Açıkhava Tiyatrosunu böylesine güzel seyircilerle doldurmak çok güzel bir duygu. 25 yıllık emeğime değmiş." değerlendirmesinde bulundu.

"Adaletsiz Seçim" adlı şarkıda düet yapan ikilinin konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Seki'nin "İyisin Tabii", "Ağlamak Yok", "Öğrendim", "Değerini Bilemedin" ve "Masal" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumladığı konserde, Roman ise "Kalbine Sürgün", "Seni Seviyorum", "Leyla", "Sorma Neden" gibi sevilen şarkılarını yorumladı.

Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri 30 Ağustos'a kadar ünlü isimleri müzikseverlerle buluşturacak.

Deniz Seki ile Rafet El Roman aynı sahneyi paylaştı

Deniz Seki ile Rafet El Roman aynı sahneyi paylaştı

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deniz seki konser Rafet El Roman THY Türk Hava Yolları

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

22 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları!

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Düzce'de etkili olan yağış dereleri taşırdı

Dereler taştı! Köprülerde çökme meydana geldi

Valilikten önemli meteorolojik uyarı

Valilikten önemli meteorolojik uyarı

Türkiye’nin ilk sivil zırhlı aracı “Adba” görev başında

Türkiye ve dünyada tek! Görev başında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.