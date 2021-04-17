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Deniz Seki kimdir, kaç yaşında? Son hali ile gündem olan Deniz Seki kimdir?

17.04.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Seki merak edilen isimler arasında yer alıyor. Uzun bir aradan sonra 'Savaş ve Aşk' single müzikseverlerle buluşan Deniz Seki magazin gündeminden düşmüyor. 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olup 33 kilo veren ünlü şarkıcı daha sonra bir kısmını geri almıştı. Bu kez yaşam koçu Şeyda Coşkun kontrolünde 2.5 ayda 20 kilo zayıfladı. Yeni imajı ve verdiği kilolar ile gündem olan Deniz Seki, bu hafta İbo Show konukları arasında yer alıyor. Peki, Deniz Seki kimdir, kaç yaşında?

Deniz Seki kimdir, kaç yaşında? Son hali ile gündem olan Deniz Seki kimdir?

Deniz Seki gündemde yer alan isimlerden biri. Ünlü isim, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda yeni imajı ile dikkat çekiyor. Verdiği kilolar ile gündem olan Deniz 1 Temmuz 1970 İstanbul doğumlu.

DENİZ SEKİ KİMDİR?

Deniz Seki, 1 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul doğmuştur. Babası Antalya’lı olduğu için kendini Antalya’lı hissetmektedir. İlkokulu Maçka Süheyla Artem, orta ve lise eğitimimi de yatılı olarak Çamlıca kız Lisesi'nde okudu. Okulunu bitirdikten sonra, TRT İstanbul televizyonundaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu olmaya karar verdi. İdealist bir yapıda olan şarkıcı sunuculuk yaparken içindeki müzisyen ruhunun çıkması biraz zaman aldı. Öyle ki, 1993 Yılında Melih Kibar'la tanışması sonucu müzik hayatına başladı.

Tesadüfler sonucu Melih Kibar'la tanışması ile reklam filmlerini seslendirmeye başladı. Daha sonraları Kenan Doğulu, Emel Müftüoğlu, Ege (şarkıcı), Ferda Anıl Yarkın, Zuhal Olcay ve Yaşar Günaçgün gibi şarkıcılara vokalistlik yaparak yoluna devam etti.

1995 Yılında, kendini iyice şarkı söylemeye hazır hissettiği anda, medeni cesaretini göstererek "POP - SHOW 95" Şarkı yarışmasına katıldı ve kendi yazdığı şarkı sözüyle 1. oldu.

Ve 1997 yılında, uzun çalışmalar sonucunda 1. albümü olan "Hiç Kimse Değilim" müzikseverlerle buluştu. Yaşadığı acı ya da tatlı duygu yoğunlukları, söz ve bestecilik kimliğinin ortaya çıkmasını sağladı.

Deniz Seki kimdir, kaç yaşında? Son hali ile gündem olan Deniz Seki kimdir?

25 Aralık 1999 tarihinde, söz ve müziklerinin birçoğu kendine ait olan "Anlattım" isimli albümüyle bir kez daha sevenleriyle buluştu.Bu albümü ile başarısını daha da pekiştirdi.

  1. Albümü "Şeffaf" Ocak 2002 tarihinde çıktı ve kendinden söz ettirmeyi de başarabildi. Bu albümde sırasıyla "Unutursun" ve "Yakamoz" isimli şarkılara klip çekildi.

  2. albümü "Aşkların En Güzeli" Eylül 2003'te çıktı.Bu albümü ile çocukluğunun şarkılarını, günümüz müziğiyle yeni nesillere taşımak, kaybolmaya yüz tutmuş 70'lerin Türkçe pop müziğinin asla kaybolmayacağını ve kaybolmaması gerektiğini anlatmaya çalıştı.

1999 yılında başrollerini Oktay Kaynarca ve Yalçın Dümer'le paylaştığı 'Can Dostum' adlı bir filmde oynadı. 2006 yılında "Lipton" markası için kendi yazıp bestelediği "LİptonOHH" parçasını da seslendirdi.

2011 yılında 100'e yakın konser ve program yaptıktan sonra birçok şarkının kendisine ait olduğu “Sözyaşlarım” adlı albümünü yayınladı.

2013 yılında Deniz Seki; Nükhet Duru, Hande Yener, Cengiz Kurtoğlu, Musa Eroğlu, Niran Ünsal, Emre Altuğ, Kutsi, Rafet El Roman ve Kubat gibi müzik dünyasının ünlü yıldızlarının veliahtlarını aradığı ATV’nin yarışması “Veliaht” adlı yarışmada görev aldı.

Deniz Seki ünlü olmadan bir evlilik yapmıştır. 1989 yılında oyuncak fabrikası sahibi olan Turhan Başaranoğlu ile evlendi üç yıl evli kaldıktan sonra boşandı. Müzisyen Hüsnü Şenlendirici ile birlikte oldu. Deniz Seki 2013 yılında turizmci Faruk Salman ile nişanlandı.

Deniz Seki, 2015 yılının Aralık ayında cezasını çekmekte olduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde Atv'de oynamakta olan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Meryem Çakırbeyli rolünü canlandıran Deniz Çakır'ın koğuş arkadaşı konuk oyuncu olarak oynadı.

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