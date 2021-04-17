Deniz Seki kimdir, kaç yaşında? Son hali ile gündem olan Deniz Seki kimdir?

Deniz Seki gündemde yer alan isimlerden biri. Ünlü isim, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda yeni imajı ile dikkat çekiyor. Verdiği kilolar ile gündem olan Deniz 1 Temmuz 1970 İstanbul doğumlu.

DENİZ SEKİ KİMDİR?

Deniz Seki, 1 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul doğmuştur. Babası Antalya’lı olduğu için kendini Antalya’lı hissetmektedir. İlkokulu Maçka Süheyla Artem, orta ve lise eğitimimi de yatılı olarak Çamlıca kız Lisesi'nde okudu. Okulunu bitirdikten sonra, TRT İstanbul televizyonundaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu olmaya karar verdi. İdealist bir yapıda olan şarkıcı sunuculuk yaparken içindeki müzisyen ruhunun çıkması biraz zaman aldı. Öyle ki, 1993 Yılında Melih Kibar'la tanışması sonucu müzik hayatına başladı.

Tesadüfler sonucu Melih Kibar'la tanışması ile reklam filmlerini seslendirmeye başladı. Daha sonraları Kenan Doğulu, Emel Müftüoğlu, Ege (şarkıcı), Ferda Anıl Yarkın, Zuhal Olcay ve Yaşar Günaçgün gibi şarkıcılara vokalistlik yaparak yoluna devam etti.

1995 Yılında, kendini iyice şarkı söylemeye hazır hissettiği anda, medeni cesaretini göstererek "POP - SHOW 95" Şarkı yarışmasına katıldı ve kendi yazdığı şarkı sözüyle 1. oldu.