Deniz Seki'nin menajerinden mide ameliyatı açıklaması

Deniz Seki'nin menajeri Özgür Aras, 47 yaşındaki şarkıcının fazla kilolarından dolayı değil, metabolik nedenler sebebiyle ameliyat olduğunu belirtti.

Show TV’de yayınlanan "Seda Sayan’la" programında konuya açıklık getiren Özgür Aras, "Deniz Seki, Metebolik Sendrom (şeker metabolizması, yağ metabolizması bozuklukları ve kan basıncındaki yükselme) dolayısıyla ameliyat oldu. 'Ameliyat olabilmek için kilo aldı' gibi yazılan haberler doğru değil. Deniz Seki'nin geçirdiği ameliyat kilo sorunu olan hastalara değil metebolik sendromu olan hastalara yapılabilir. Lütfen bu konuda kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi adına hassasiyet rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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